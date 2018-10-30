Assos'ta 2 bin yÄ±llÄ±k bronz 'strigilis'ler bulundu

Assosâ€™ta dÃ¶nemin sporcularÄ±nÄ±n vÃ¼cutlarÄ±na sÃ¼rdÃ¼kleri zeytinyaÄŸÄ±nÄ± temizlemek iÃ§in kullandÄ±klarÄ± bronz strigilisler bulundu.

Assos Antik Kenti'nde, dönemin sporcularÄ± tarafÄ±ndan güneÅŸten korunmak amacÄ±yla vücutlarÄ±na sürdükleri zeytinyaÄŸÄ±nÄ± temizlemek için kullanÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 2 bin yÄ±llÄ±k bronz strigilisler bulundu.

“Antik çaÄŸda atletlerin antrenmandan veya yarÄ±ÅŸmalardan önce vücutlarÄ±na sürdükleri yaÄŸlarÄ± temizlemek için kullandÄ±klarÄ± kazÄ±ma aleti” olarak tanÄ±mlanan, demir ya da bronzdan yapÄ±lan strigilisler, ÅŸekil olarak yarÄ±m ayÄ± andÄ±rÄ±yor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Assos Antik Kenti KazÄ± Heyeti BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Nurettin Arslan, 2 bin yÄ±l önce günümüzdeki gibi güneÅŸten koruyucu kremler bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle de özellikle sporla uÄŸraÅŸanlarÄ±n zeytinyaÄŸÄ±ndan faydalandÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “ Spor sonrasÄ± vücuttaki zeytinyaÄŸÄ±nÄ± da yine sabun veya çeÅŸitli temizlik malzemeleri bulunmadÄ±ÄŸÄ± için temizlemek için bir yöntem bulmalarÄ± gerekiyor. Spor ve antrenman sonrasÄ± bu yaÄŸlardan kurtulmasÄ± için ise elenmiÅŸ ince temiz kumu vücutlarÄ±na sürüyorlar, strigilis ile bu yaÄŸÄ± emen kumu vücutlarÄ±ndan arÄ±ndÄ±rÄ±yorlar. Son olarak soÄŸuk duÅŸ ile yaÄŸdan kurtuluyorlar.”

'ERKEK MEZARLARINDA ÇOKÇA RASTLANDI'

Arslan, Assos'ta yapÄ±lan kazÄ±larda tespit edilen erkek mezarlarÄ±nÄ±n büyük bölümünde striligise rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Mezardan strigilis çÄ±kmasÄ±nÄ±n o kiÅŸinin sporcu olduÄŸu anlamÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Arslan, ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Ä°nsanlarÄ±n o dönemde yaÅŸamlarÄ±nÄ±n bir parçasÄ± spor. Bizim bulduÄŸumuz strigilisler Yunan topluluklarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dönemin kalÄ±ntÄ±larÄ±. O dönemde bütün ÅŸehrin, özgür halkÄ±n en temel vazifelerinden birisi yaÅŸadÄ±klarÄ± ÅŸehri korumak. Bir nevi askerlik görevi. Kurumsal bir askerlikleri yok. Belli kiÅŸiler belki surlar üzerinde nöbet tutuyor ama bir savaÅŸ ortamÄ± olduÄŸunda da aynÄ± askerlik görevini yapabiliyor gibi kendisini dinamik tutabilmek için yoÄŸun ÅŸekilde spor yapÄ±yor. Bu spor sayesinde de aynÄ± zamanda saÄŸlÄ±klÄ± bir yaÅŸam sürdürüyorlar.” (Çanakkale/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 13:08

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