ErdoÄŸan: Åžehadetin iÃ§inde kurÅŸun da var, donmak da var

ErdoÄŸan'dan donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren askerlerle ilgili aÃ§Ä±klama: Åžehadetin iÃ§inde kurÅŸun da var, donmak da var. Elbise falan bunlarÄ± bana anlatma.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, AKP grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸuyor.

ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

*Ä°stanbul HavalimanÄ±'mÄ±zÄ± açtÄ±k. Cumhuriyet'i anlamlÄ± bir eserle kutladÄ±ÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum. Biz cumhuriyetimizi lafla deÄŸil icraatla kutluyoruz."

CUMHURÄ°YET RESEPSÄ°YONU AÇIKLAMASI

* "Her yÄ±l verdiÄŸimizi Cumhuriyet BayramÄ± Resepsiyonu'nu da havalimanÄ±nda gerçekleÅŸtirdik. NeymiÅŸ sadece Ankara'da kutlanÄ±rmÄ±ÅŸ. Bu nasÄ±l bir anlayÄ±ÅŸ? Sen yeter ki gönlünü bu iÅŸe ver. Ama sende gönül olmadÄ±ktan sonra bahane bulmak kolay."

* "Bu büyük sevinci cumhurÅŸyet BayramÄ±na denk getirebilmek için firmalarÄ±mÄ±za çok yüklendik. Onlar da saÄŸ olsunlar gecelerini gündüze kattÄ±lar."

'SALON CUMHURÄ°YETÇÄ°SÄ°'

* "Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, gardÄ±rop Atatürkçüsü'"diyoruz.

* "Paradan, puldan okullardan Atatürk'ün resmini çÄ±karan CHP'dir. CHP'nin o kirli yüzünü herkesin bilmesi lazÄ±m. Cumhuriyet kavramÄ±nÄ± istismar ettikleri kadar icraat ortaya koysalar herhalde Türkiye bugün baÅŸka yerlerde olurdu."

'BÄ°ZÄ°M TEK ANDIMIZ iSTÄ°KLAL MARÅžI'MIZDIR'

* "AndÄ±mÄ±z tartÄ±ÅŸmasÄ± üzerinden bizim ülkemize ve milletimize mensubiyetimizi sorguladÄ±lar, bu salon cumhurÅŸyetçilerine eser Cumhuriyeti, hizmet Cumhuriyeti yabancÄ± geliyor. Bizim cumhuriyetçiliÄŸimizin ölçüsü bu ülkeye kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eserlerdir."

* "Bizim tek andÄ±mÄ±z Ä°stiklal MarÅŸÄ±'mÄ±zdÄ±r. Bundan tavizimiz yok."

OPERASYON MESAJI: FIRAT'IN DOÄžUSU Ä°ÇÄ°N PLANLARIMIZI TAMAMLADIK

* "Ä°dlib'te büyük insani kriz yaÅŸanmasÄ±nÄ±n önüne geçerek, Suriye halkÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸumuzu kanÄ±tladÄ±k. FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundaki terör koridorunu çökerteceÄŸiz. PlanlarÄ±mÄ±zÄ±, programlarÄ±mÄ±zÄ± tamamladÄ±k.

* Bir yandan rejimi kÄ±ÅŸkÄ±rtarak, diÄŸer yandan DEAÅž'Ä± hortlatarak Suriye'yi yeniden kana ve ateÅŸe boÄŸmak isteyenlere asla izin vermeyeceÄŸiz.

DONARAK YAÅžAMINI YÄ°TÄ°REN ASKERLER

* "Yok elbiseleri yoktu, yok ÅŸusu mu yoktu, busu mu yoktu. Bay Kemal buralardan rant elde etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Benim dedem SarÄ±kamÄ±ÅŸ’ta donarak ÅŸehit oldu. Åžehadetin içinde kurÅŸun da var, donmak da var. Elbise falan bunlarÄ± bana anlatma."

* "31 Mart'ta bu millet de CHP de KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'dan kurtulacak."

* Grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sorularÄ± yanÄ±tlayan ErdoÄŸan kabine revizyonu ve bakanlÄ±klarÄ±n bölünmesi iddialarÄ±na ''Böyle bir ÅŸey gündemimizde yok'' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

MELÄ°H GÖKÇEK AÇIKLAMASI

*CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Melih Gökçek'in MHP'nin Ankara Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ± olacaÄŸÄ± iddialarÄ± için ise ''Ä°simler üzerinde spekülasyonlarÄ± doÄŸru bulmuyorum. Yol ve dava arkadaÅŸÄ±m bunun böyle devam edeceÄŸini sanÄ±yorum'' dedi.

* Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine iliÅŸkin de konuÅŸan ''Ä°ÅŸi ortada bÄ±rakamayÄ±z. Yerli iÅŸbirlikçi kim? Bilirsek ortaya çÄ±kartÄ±rÄ±z. Bunun altÄ±nda birilerini kurtarmanÄ±n oyunu var'' ifadesini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

SÃ¼leyman Soylu'dan donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren askerlerle ilgili aÃ§Ä±klama

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 13:05

www.evrensel.net