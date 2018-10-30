Hessen eyalet seÃ§imlerinde koalisyon partileri yine oy kaybetti

Almanya'nÄ±n Hessen eyaletinde yapÄ±lan seÃ§imlerde Merkel'Ä°n partisi CDU ve SPD gÃ¼Ã§ kaybetti; YeÅŸiller ve Ä±rkÃ§Ä± AfD oy artÄ±rdÄ±.

Aziz KoçyiÄŸit

Köln

Hessen Eyaleti’nde yapÄ±lan seçimlerde büyükler yine kaybetti. Seçim sonuçlarÄ± Federal düzeyde ciddi tartÄ±ÅŸmalara yol açarken BaÅŸbakan Merkel'in AralÄ±k ayÄ±nda yapÄ±lacak parti kongresinde baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olmayacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

Pazar günü Hessen eyaletinde yapÄ±lan seçimlerde BaÅŸbakan Angela Merkel’in partisi CDU ve koalisyon ortaÄŸÄ± SPD yine aÄŸÄ±r yenilgiye uÄŸradÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l 24 Eylül’de yapÄ±lan Federal parlamento seçimlerinde koalisyon partileri Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) büyük oy kaybÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki hafta önce Bavyera Eyaleti’nde yapÄ±lan seçimlerde de Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Birlik Partisi CSU büyük oy kaybÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±.

Seçimlerde CDU sandÄ±ktan birinci parti olarak çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen, yüzde 11,3 oy kaybederek yüzde 27’de kaldÄ±. Yüzde 19,8 oy alan SPD ise 10,9 oranÄ±nda oy kaybÄ± yaÅŸadÄ±.

Hessen’deki seçimlerin kazanÄ±nÄ± ise YeÅŸiller ile aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± ve Ä±rkçÄ± Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oldu. Oy oranÄ±nÄ± 8,7 puan artÄ±ran YeÅŸiller oylarÄ±n yüzde 19,8’ini alÄ±rken AFD ise oylarÄ±nÄ± yüzde 13,1’e çÄ±kardÄ±. OylarÄ±nÄ± 9 puan artÄ±ran AfD, bu sonuçla Almanya’nÄ±n 16 eyaletinde de parlamentoya girmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸ oldu.

Liberal Demokrat Parti (FDP) de 2,5 puan artÄ±ÅŸ ile seçimleri yüzde 7,5 oy oranÄ± ile tamamladÄ±. Sol Parti de 1,1 puan artÄ±ÅŸ ile oylarÄ±n yüzde 6,3'ünü alarak parlamentoya girmeyi baÅŸardÄ±.

Bu sonuçlara göre, eyaletteki CDU-YeÅŸiller koalisyonu toplam 69 sandalye ile kÄ±l payÄ± çoÄŸunluÄŸu saÄŸlÄ±yor. CDU-SPD veya SPD, YeÅŸiller ve FPD koalisyonlarÄ± da aynÄ± sandalye sayÄ±sÄ±na sahip bulunuyor. Seçenekler arasÄ±nda CDU, YeÅŸiller ve FDP koalisyonu da yer alÄ±yor.

SONUÇLAR SORGULANIYOR

Bavyera’dan sonra Hessen eyaletinde yapÄ±lan seçimlerde de koalisyon partilerinin ciddi oranlarda oy kaybetmeleri, federal hükümetin de sorgulanmasÄ±na yol açÄ±yor.

CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, bu iki eyalet seçimlerinde de koalisyon partilerinin oy kaybetmesini “seçmenlerin hoÅŸnutsuzluÄŸunun açÄ±k bir sonucu” olarak deÄŸerlendirdi.

Muhalefetteki FPD’nin lideri Christian Lindner ise sonuçlarÄ± “Merkel hükümeti açÄ±sÄ±ndan güvensizlik oyu” olarak nitelendirdi. Hessen eyaletinde CDU’nun BaÅŸbakan adayÄ± Volker Bouffier liderliÄŸinde bir koalisyon hükümeti kurulmasÄ±nÄ±n Merkel’e zaman kazandÄ±rabileceÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±lÄ±yor. Ancak bu yine de partisi CDU içinde Merkel’e karÅŸÄ± olanlarÄ±n susacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor.

MERKEL ADAY OLMAYACAK

Gün boyu gelen deÄŸerlendirmeler sürerken, Merkel’in CDU'nun AralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±nda yapÄ±lacak kongresinde genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa aday olmayacaÄŸÄ± bilgisi gündeme oturdu. Bu açÄ±klama Merkel’in partisindeki tartÄ±ÅŸma ve arayÄ±ÅŸlarÄ±n önümüzdeki günlerde artarak devam edeceÄŸi iÅŸaretini veriyor.

SOSYAL DEMOKRATLARIN DURUMU

Sosyal Demokrat Parti yöneticileri, sonuçlarÄ±n aÄŸÄ±r bir yenilgi olduÄŸunu kabul ederken, Genel BaÅŸkan Andrea Nahles üzerindeki baskÄ±yÄ± da artÄ±rÄ±yorlar. BaÅŸkan Nahles ise, federal hükümetin çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n eyalet seçimlerindeki sonuçlarÄ± etkilediÄŸine iÅŸaret ediyor.

Seçimden sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “SPD’de bazÄ± ÅŸeylerin deÄŸiÅŸmesi gerekiyor” diyen Nahles, SPD’nin hükümet politikasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hangi deÄŸerleri savunduÄŸunu ortaya koymasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. “Hükümetin durumunun kabul edilebilir” olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Nahles, “Bu nedenle Birlik partilerinden (CDU/CSU) sonuç çÄ±karmasÄ±nÄ± ve partideki iç çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ve personel sorunlarÄ±nÄ±n hÄ±zla çözülmesini” istedi. Sosyal demokratlar içinde koalisyondan ayrÄ±lmayÄ± savunanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± ve seslerini daha yükselttikleri bildiriliyor.

'TABANLA DAHA SIKI BAÄžLAR KURMAMIZ LAZIM'

Sol Parti Hessen Eyalet Milletvekili Saadet Sönmez

Sol Parti Hessen Eyalet Milletvekili Saadet Sönmez sonuçlarÄ± deÄŸerlendirdi.

DÄ°DF YK Üyesi iken Sol Parti’den aday oldunuz ve seçildiniz. SonuçlarÄ± nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

SPD ve özellikle de CDU’nun oy kaybetmesinin nedenin her ne kadar Federal düzeyde koalisyon ortaklarÄ± arasÄ±ndaki sürtüÅŸmelerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ± söylense de, büyük oranda Hessen Eyaleti’nde izledikleri politikalardan kaynaklanÄ±yor bence. Ä°ÅŸsizlik, eÄŸitim, konut ve çevre saÄŸlÄ±ÄŸÄ± gibi öne çÄ±kan sorunlarda doÄŸru ve tatmin edici çözümler üretemediler.

YeÅŸillerin oylarÄ±nÄ± ciddi bir ÅŸekilde artÄ±rmasÄ±nÄ± neye baÄŸlÄ±yorsunuz?

Parti politikalarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda çevre sorununa kalÄ±cÄ± ve emekçilerden yana politikalar göremediÄŸimiz halde, halkta bir “çevreci parti” algÄ±sÄ± var. Dizel skandalÄ± ve çevre sorunlarÄ±nÄ±n giderek artmasÄ± etkili oluyor diye düÅŸünüyorum. DiÄŸerlerinin kaybettiÄŸi oylarÄ±n bir kÄ±smÄ± ÅŸimdilik onlara yönelmiÅŸ gözüküyor.

Siz de oylarÄ±nÄ±zÄ± az da olsa artÄ±rdÄ±nÄ±z ancak daha çok YeÅŸiller ve IrkçÄ±lar kazançlÄ± çÄ±ktÄ±.

Program ve taleplerimizin diÄŸer partilere göre halktan, emekçilerden yana olmasÄ±na raÄŸmen bunun oya yansÄ±mamasÄ±nÄ±n önemli nedenlerinden birinin kendi çalÄ±ÅŸmamÄ±zdaki zayÄ±flÄ±klardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Kendimizi daha iyi ifade etmemiz, geniÅŸ çevrelere ulaÅŸtÄ±rmamÄ±z gerekiyor. Göçmen ve mülteci sorunlarÄ± üzerinden beslenen ve demagojik popülist propagandalarla oy toplayan Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n önüne geçmenin yolu da, ancak tabanla daha sÄ±kÄ± baÄŸlar kurarak, onlarÄ± daha iyi teÅŸhir ederek aÅŸÄ±labilir diye düÅŸünüyorum.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 12:02

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