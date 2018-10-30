Son yarÄ±m asÄ±rda doÄŸal yaÅŸamÄ±n â€˜yÃ¼zde 60â€™Ä± yok oldu

DoÄŸal YaÅŸamÄ± Koruma VakfÄ± 1970â€™lerden bu yana dÃ¼nyadaki doÄŸal yaÅŸam nÃ¼fusunun yÃ¼zde 60 oranÄ±nda azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DoÄŸal YaÅŸamÄ± Koruma VakfÄ± (WWF) 1970’lerden bu yana hava ve deniz kirliliÄŸi, küresel Ä±sÄ±nma, plansÄ±z avlanma gibi nedenlerden dolayÄ± dünyadaki doÄŸal yaÅŸam nüfusunun yüzde 60 oranÄ±nda azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

WWF’in ‘YaÅŸayan Gezegen 2018’ raporunda 20. yüzyÄ±la kadar insanlarÄ±n doÄŸal kaynaklarÄ± tüketme hÄ±zÄ±nÄ±n, doÄŸanÄ±n bu kaynaklarÄ± yerine koyma hÄ±zÄ±ndan yavaÅŸ olduÄŸu belirtiliyor.

Ancak özellikle 1970’lerden itibaren hÄ±zla artan küresel insan nüfusunu besleyebilmek için endüstriyel tarÄ±mÄ±n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± ve doÄŸal kaynaklarÄ± sömürme hÄ±zÄ±nÄ±n artmasÄ± sonucunda doÄŸadaki insan etkisinin onarÄ±lmasÄ± güç noktalara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

BBC'nin haberine göre, günümüzde canlÄ± türlerinin yok olma hÄ±zÄ±nÄ±n, doÄŸadaki insan etkisinin olmadÄ±ÄŸÄ± dönemlere kÄ±yasla 1000 kat artÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten WWF, ancak Paris Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi AnlaÅŸmasÄ± benzeri küresel doÄŸal yaÅŸamÄ± koruma anlaÅŸmasÄ±yla bu trendin kÄ±rÄ±labileceÄŸini vurguluyor.

‘Ä°nsanlar artÄ±k doÄŸanÄ±n sunduÄŸu imkanlarÄ±n çok daha ötesinde yaÅŸÄ±yor’ denen raporda, bu süreçte gezegendeki doÄŸal yaÅŸamÄ±n da hÄ±zla ortadan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±lÄ±yor.

TatlÄ± sularda yaÅŸayan canlÄ± nüfusunun 1970’lerden bu yana yüzde 80 oranÄ±nda azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan WWF, tatlÄ± su canlÄ± türlerinin diÄŸer tüm türlerden daha hÄ±zlÄ± yok olduÄŸuna da dikkat çekiyor.

1950’lerden bu yana tüm okyanus, deniz ve nehirlerde yaklaÅŸÄ±k 6 milyar ton balÄ±k ve diÄŸer deniz canlÄ±sÄ±nÄ±n avlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen WWF raporuna göre, nüfusu hÄ±zla azalan deniz canlÄ±larÄ±nÄ±n da yine bir insan etkisi olan plastik çöplerle mücadele ettiÄŸi ifade ediliyor:

“Dünya genelindeki deniz kuÅŸlarÄ±nÄ±n yüzde 90’Ä±nÄ±n midesinde plastik var. Bu oran 1960’larda sadece yüzde 5’ti. Plastik kirliliÄŸi artÄ±k sadece okyanuslarÄ±n yüzeyi için bir tehdit deÄŸil. Derin okyanus canlÄ±larÄ± da plastik kirliliÄŸinden etkilenmeye baÅŸladÄ±lar.”

'BU KUZEY AMERÄ°KA, GÜNEY AMERÄ°KA, AFRÄ°KA, AVRUPA, ÇÄ°N VE OKYANUSYA’NIN BOÅžALMASI DEMEK'

AA'da yer alan haberde ise WWF yetkilisi Mike Barrett'in ÅŸu açÄ±klamasÄ±na yer verildi: “Uyurgezer gibi bir uçurumun kÄ±yÄ±sÄ±na doÄŸru ilerliyoruz. Ä°nsan nüfusunda yüzde 60’lÄ±k bir düÅŸüÅŸ olsaydÄ± bu Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Çin ve Okyanusya’nÄ±n boÅŸalmasÄ± anlamÄ±na gelirdi. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu ölçekte bir ÅŸey.”

Birçok bilim insanÄ±, dünyanÄ±n, ilki ilk insanlarÄ±n neden olduÄŸu kitlesel yok oluÅŸlarÄ±n altÄ±ncÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yor.

YakÄ±n geçmiÅŸte yapÄ±lan diÄŸer araÅŸtÄ±rmalar, medeniyetin ortaya çÄ±kÄ±ÅŸÄ±ndan bu yana insanlÄ±ÄŸÄ±n dünyadaki memelilerin yüzde 83’ünün ve bitkilerin yarÄ±sÄ±nÄ±n yok olmasÄ±na neden olduÄŸunu ortaya koymuÅŸtu. Bu yÄ±kÄ±mÄ±n ÅŸu anda sona ermesi halinde bile doÄŸanÄ±n kendini onarmasÄ±nÄ±n 5 ila 7 milyon yÄ±l alacaÄŸÄ± ifade ediliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 12:10

www.evrensel.net