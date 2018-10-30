Cinsel yÃ¶nelimi nedeniyle iÅŸyerinde baskÄ± gÃ¶rdÃ¼, davasÄ± reddedildi

EÅŸcinsel olduÄŸu iÃ§in ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa uÄŸradÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle yÃ¶neticilik yaptÄ±ÄŸÄ± tekstil firmasÄ± GAP'e dava aÃ§an Muharrem G.'nin talebi reddedildi.

Muharrem G.’nin eÅŸcinsel olduÄŸu için uÄŸradÄ±ÄŸÄ± mobbing nedeniyle uzun yÄ±llar yöneticilik yaptÄ±ÄŸÄ± tekstil firmasÄ± GAP’e açtÄ±ÄŸÄ± manevi tazminat davasÄ± Ä°stanbul 9. Ä°ÅŸ Mahkemesi tarafÄ±ndan reddedildi.

Cumhuriyet’ten Seyhan AvÅŸar’Ä±n haberine göre; mahkeme gerekçeli kararÄ±nda Muharrem G.’nin ruhsal durumuna iliÅŸkin dosyaya giren Ä°stanbul Üniversitesi Adli TÄ±p Anabilim DalÄ± raporunun Muharrem G.’nin davalÄ± iÅŸyerinden ayrÄ±ldÄ±ktan 1 yÄ±l 8 ay sonra alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, raporun alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tarihte Muharrem G.’nin baÅŸka bir iÅŸyerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve kiÅŸilik haklarÄ±nÄ±n zedelendiÄŸini ispatlayamadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Karara itiraz eden Muharrem G. Ä°stinaf Mahkemesi’ne baÅŸvurdu.

‘DELÄ°KANLI OL’

Muharrem G. 2005’te Fiba Holding’e baÄŸlÄ± GAP maÄŸazasÄ±nda çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Cinsel yöneliminin öÄŸrenilmesinin ardÄ±ndan iddiaya göre Muharrem G. yöneticileri tarafÄ±ndan, “Hareketlerine dikkat et. Ceket giy. DelikanlÄ± ol” gibi uyarÄ±lar almaya baÅŸladÄ±. Muharrem G. üzerindeki baskÄ±lar daha da artÄ±nca 2015 yÄ±lÄ±nda istifa etti. Daha sonra GAP’e dava açtÄ±. Mahkemenin isteÄŸi ile alÄ±nan Adli TÄ±p Kurumu raporunda Muharrem G.’nin, ruhsal zorluklarÄ±nÄ±n, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olay ve sonuçlarÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu belirtilerek “Muharrem G. tarafÄ±ndan aktarÄ±lan öykü ve tespit edilen ruhsal bulgularÄ±n, ‘iÅŸyerinde yaÅŸanan ayrÄ±mcÄ±lÄ±k’la uyumlu olduÄŸu” ifade edildi.

Mahkeme rapora raÄŸmen davayÄ± reddetti. Kararda özetle ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: “DavacÄ±nÄ±n iÅŸveren tarafÄ±ndan tamamen kötü niyetli olarak iÅŸyerindeki psikolojik taciz davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± Ä±srarlÄ± ve sistematik bir ÅŸekilde sürdürdüÄŸünü, psikolojik tacize maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, iÅŸverenin iÅŸ sözleÅŸmesine aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu aykÄ±rÄ± davranÄ±ÅŸ nedeniyle kiÅŸilik haklarÄ±nÄ±n zarara uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispatlayamadÄ±ÄŸÄ± kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 11:57

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