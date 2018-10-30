Meral AkÅŸener: KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetinde TÃ¼rkiye bilerek seÃ§ilmiÅŸtir

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± AkÅŸener, KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetiyle ilgili ErdoÄŸan'a seslendi, 'TÃ¼rkiye bilerek seÃ§ilmiÅŸtir. Bunlar sana hakaret ediyor' dedi.

Ä°YÄ° Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. AkÅŸener, Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti için Türkiye'nin özellikle seçildiÄŸini söyledi, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'a, "Trump'la el ele verdiniz bizimle alay mÄ± ediyorsunuz. Bu cinayet için Türkiye bilerek seçilmiÅŸtir. BaÅŸka ülkede olsa hepsini bir saate kalmaz konuÅŸtururlar. Bunlar sana hakaret ediyor" diye seslendi.

AkÅŸener'in konuÅŸmasÄ±nda öne çÄ±kan diÄŸer gündemler ise Dersim'de donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iki asker, Mecliste reddedilen Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar önergesi ve 3. HavalimanÄ±ndaki cumhuriyet resepsiyonu oldu.

AkÅŸener'in açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

â– "Dün rantiyecilerin ekibi ÅŸantiyede milletin evlatlarÄ± da 1. Meclis’teydi. Bizim 3. HavalimanÄ± gibi projelere itirazÄ±mÄ±z yok. Bu projeler hakkÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde destekliyoruz ama her aÅŸa haram katma hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± yine açÄ±kça görüyoruz. Bu inÅŸaat benzerlerinden çok daha pahalÄ±ya yapÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸin baÅŸÄ±nda ÅŸartname deÄŸiÅŸtirildi. TeminatÄ± milletin parasÄ± üzerinden devlet verdi. 3 yÄ±llÄ±k ödemeyi de 25 yÄ±l sonraya ertelediler. Sonra da Cumhuriyetin gurur tablosu dediler. Bizim kitabÄ±mÄ±zda haramla gurur duymak yoktur. AçÄ±kça görüyoruz, haram katÄ±lmÄ±ÅŸ aÅŸ, bizim boÄŸazÄ±mÄ±zdan geçmez, geçmez. Bizim kitabÄ±mÄ±zda haramla gurur duymak yoktur. Åžundan emin olun ki iktidara geldiÄŸimizde milletin boÄŸazÄ±ndan rantiyeciye aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her bir kuruÅŸu o paranÄ±n sahibi Türk milletine geri vereceÄŸiz."

â– "DeÄŸerli milletvekillerimiz geçen hafta emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar (EYT) için örnek br mücadele verdiÄŸiniz. Önergemize destek veren milletvekillerine teÅŸekkür ediyorum. Ä°lk turda oy veren diÄŸer milletvekillerine de teÅŸekkür ederim. Ama ikinci turda yaÅŸananlar ibretliktir. Bir fotoÄŸraf vardÄ± kararÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren vekillerin mahcubiyeti yüzlerinden okunuyordu. Bunu vekillerimize yaÅŸatmaya kimsenin hakkÄ± yoktur. Geçen de söylemiÅŸtim siz Ä°yi Parti'nin deÄŸerli milletvekilleri hiç tereddüt etmeyin, olur da bir gün benden gelecek bir telefonla benimle vicdanÄ±nÄ±z aranÄ±zda kalÄ±rsanÄ±z vicdanÄ±nÄ±zÄ± dinleyin."

2019 BÜTÇESÄ°NE TEPKÄ°

â– "ErdoÄŸan gizlemeye çalÄ±ÅŸsa da tablo ortada, firmalar ardÄ± ardÄ±na iflas ediyor, iÅŸçilerin alacaklarÄ± ödenemiyor, çiftçinin mahsulü para etmiyor, maaÅŸlar ücretler eridi gitti. BildiÄŸiniz gibi iktidar 2019'da tasarrufa gideceÄŸini açÄ±kladÄ±. UyarÄ±yorum bu yanlÄ±ÅŸ bir tercih. Ä°ktisattan biraz anlasalar tasarrufa giderken yatÄ±rÄ±m harcamalarÄ±nÄ± kÄ±smanÄ±n iÅŸleri daha kötüye götüreceÄŸini bilirlerdi. Kamu yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± kÄ±smak ekonomiyi durma noktasÄ±na getirecektir. Ne yazÄ±k ki damat bey iÅŸin hâlâ ciddiyetinde deÄŸil."

â– "Ä°ktidar tasarrufa gideceÄŸini açÄ±kladÄ±. Bütçeye bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda en büyük tasarruf yatÄ±rÄ±mdan yapÄ±lÄ±yor. Saraya harcayalÄ±m yatÄ±rÄ±mdan tasarruf yapalÄ±m. SanÄ±lÄ±yor ki devlet kemer sÄ±kacak vatandaÅŸ harcamaya devam edecek kriz hafif sÄ±yrÄ±klarla atlatÄ±lacak. Ama durum hiç de öyle deÄŸil. Biz üzerimize düÅŸeni yapÄ±p uyarmÄ±ÅŸ olalÄ±m günahÄ± McKinsey’e kulak verenlerin boynuna olsun."

'KENDÄ° MAAÅžINIZA ZAM YAPMAYA PARA BULUYORSUNUZ'

â– "Görüyoruz ki SayÄ±n ErdoÄŸan’da geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çekiyor. Bunu maaÅŸÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± yüzde 26 zamdan görüyoruz. MaaÅŸÄ± 74 bin TL’ye çÄ±kÄ±yor. Hem de devletin güya tasarruf yaptÄ±ÄŸÄ± bir zamanda. UçaÄŸa, Saray’a, kendi maaÅŸÄ±na zam yapmaya para buluyorsunuz. O halde buyurun milletimize de bulun. Kendi maaÅŸÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ±n zam kadar emekliye, çalÄ±ÅŸana da zam yapmazsan aldÄ±ÄŸÄ±n her kuruÅŸ haram, zehir, zÄ±kkÄ±m olsun. Sanma ki unutacaÄŸÄ±z, bu iÅŸin peÅŸini bÄ±rakacaÄŸÄ±z. HatÄ±rlatmaya devam edeceÄŸiz. BakalÄ±m milletin adamÄ± mÄ±sÄ±n, yoksa kendine mi MüslümansÄ±n?"

FINDIK FÄ°YATLARI

â– "Üreticinin elinde fÄ±ndÄ±k kalmadÄ± ki. Üretici ürününü 11 liradan aracÄ±ya sattÄ±. Peki ne oldu, kilo baÅŸÄ±na 3 lira uyanÄ±k tüccarÄ±n cebine girdi. El insaf be kardeÅŸim yazÄ±k deÄŸil mi. Aradaki farkÄ± kim karÅŸÄ±layacak? Tüccar için saklayÄ±p açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z fiyatÄ± sizden söke söke alacaÄŸÄ±z. Aziz milletim bu hatalar hep senin cebine yansÄ±yor.

'KAÅžIKÇI CÄ°NAYETÄ° Ä°ÇÄ°N TÜRKÄ°YE BÄ°LEREK SEÇÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R'

â– "ÅžatafatÄ±n, saltanatÄ±n adÄ±nÄ± itibar koydular. Sokaklar kan aÄŸlÄ±yorken siz gülüyorsanÄ±z itibar yapamazsÄ±nÄ±z. Ä°tibarÄ±n adÄ± belli talimatla papazÄ±, petro dolarlar için Suudi katillerin ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak gitmesine izin vermeyecektiniz. KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti bizzat Suudi yönetimin talimatÄ±yla yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Sözüm ona Suudi prensini kötü duruma düÅŸürecek sonra ilk fÄ±rsatta Suudi Arabistan'a dönecek. Trump'la el ele verdiniz bizim öyle alay mÄ± ediyorsunuz. Bu cinayet için Türkiye bilerek seçilmiÅŸtir. BaÅŸka ülkede olsa hepsini bir saate kalmaz konuÅŸtururlar. Bunlar sana hakaret ediyor."

ÖÄžRENCÄ° ANDI

â– "ÇalÄ±ÅŸana zam yapalÄ±m diyoruz ‘yük olur’ diyor. VatandaÅŸa enflasyon desteÄŸi diyoruz ‘yük olur’ diyor. EYT teklifi veriyoruz ‘yük olur’ diyor. Devletin de milletin de sÄ±rtÄ±ndaki en aÄŸÄ±r yük sensin, sizsiniz. SÄ±kÄ±ÅŸÄ±nca ‘Milliyiz’ derler ama bunlarÄ±n derdi Türk’ledir. AndÄ±mÄ±z meselesi de budur. Ä°ki üç yÄ±l millilik pozu verip atÄ± alÄ±p üsküdarÄ± geçtiler. Sonra da çÄ±kÄ±p Türkçülükle PKK aynÄ±dÄ±r dediler. Dilleri öyle ÅŸiÅŸmiÅŸ ki borazan medya bir haftadÄ±r TürkçülüÄŸe kin kusuyor. Aziz milletim bu günleri unutma."

(HABER MERKEZÄ°)

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