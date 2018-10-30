HDP grup toplantÄ±sÄ± - 30 Ekim 2018 SalÄ±

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki konularÄ± deÄŸerlendirdi.

Pervin Buldan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:

Åžimdilerde hâlâ Ä±rkçÄ± bir andÄ±n tartÄ±ÅŸmasÄ± yürütülüyor. Bu, tekçi ve dayatmacÄ± bir zihniyetin ürünüdür. Fakat faÅŸizm oldukça direniÅŸ de var oldu. Bizi yok edemediler. Onlar tek kimliÄŸe bizleri sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±kça biz, çokuz ve çok kimlikliyiz dedik. Bizi yok sayan anlayÄ±ÅŸ, eski otomobiller gibi 1930'larda kaldÄ±.

Tecritle halklarÄ±n barÄ±ÅŸ umudu esaret altÄ±na alÄ±nÄ±rken kayyÄ±mla da iradeleri yok sayÄ±lmaktadÄ±r. Cumhuriyet'in kuruluÅŸ yÄ±llarÄ±nda görevlendirilen umumi müfettiÅŸlerin yerini bugün kayyÄ±mlar almÄ±ÅŸtÄ±r. Kürtçe parklarÄ±n, bahçelerin isimleri TürkleÅŸtirildi. Ancak bu kayyÄ±mlara ve AKP iktidarÄ±na sandÄ±kta öyle bir Kürt sillesi vuracaÄŸÄ±z ki felekleri ÅŸaÅŸacak.

Kimse AKP-MHP ittifakÄ±nda bir sorun varmÄ±ÅŸ gibi düÅŸünmesin. ErdoÄŸan anda karÅŸÄ± gibi görünüyor ama tek millet diyen de kendisidir. MHP ile sürtüÅŸmelerinin sebebi rant kavgasÄ±dÄ±r. ErdoÄŸan yurt dÄ±ÅŸÄ±na gittiÄŸi yerde Türklere 'kimliÄŸinize sahip çÄ±kÄ±n' diyor ama tek kimlik, tek millet diye diye tekliyor.

Saray'Ä±n Milli EÄŸitim BakanÄ±, 'Hem Arapça hem de Türkçe bilen öÄŸretmenlere ihtiyacÄ±mÄ±z var' diyor ama bu ülkenin çocuklarÄ± Kürtçe de öÄŸrenecekler. Neden ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±lÄ±yor? KalkmÄ±ÅŸlar evrensel eÄŸitimden bahsediyorlar.

EYT tartÄ±ÅŸmalarÄ± bir kez daha göstermiÅŸtir ki AKP-MHP ittifakÄ± halk karÅŸÄ±tÄ±dÄ±r. Bunlar 'KeÅŸke halk olmasa iÅŸler ne iyi gidecek' demeye vardÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±r. Emeklilik bekleyen milyonlar yaÅŸa deÄŸil, AKP-MHP engeline takÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±r. HDP olarak EYT sorununun çözülmesi için mücadele edeceÄŸiz. Ana sütü gibi helal olan bu hakkÄ± AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n kirli emellerine kurban etmeyeceÄŸiz.

709 haftadÄ±r kayÄ±plarÄ±nÄ± arayan Cumartesi Anneleri bu ülkenin gerçekliÄŸidir. Devlet, son 3 yÄ±ldÄ±r çatÄ±ÅŸmalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin cenazelerini ailelerine teslim etmiyor. Bu süreç aileler için iÅŸkenceye dönüÅŸmüÅŸtür. 'DNA sonuçlarÄ± açÄ±klanmadÄ±' gerekçesiyle aileler oyalanmaktadÄ±r.

ErdoÄŸan, günlerdir KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti üzerinden dünyaya caka satmaktadÄ±r ama Türkiyeli gazetecilerin kim tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸü hâlâ bilinmemektedir. Cesaretiniz varsa derin devletin arÅŸivlerini açarsÄ±nÄ±z.

Suriye'de yaÅŸananlar ortadadÄ±r. Orada halklarÄ±n geliÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± barÄ±ÅŸ süreci baltalanmak istiyor, 'Yurtta barÄ±ÅŸ, dünyada barÄ±ÅŸ' sözü sadece duvarlarda kalmaktadÄ±r. Burada ErdoÄŸan'Ä±n amacÄ± Suriye'de savaÅŸÄ± ve çözümsüzlüÄŸü derinleÅŸtirmektir. ErdoÄŸan rejimi Suriye'de çözümün deÄŸil sorunun parçasÄ±dÄ±r. Haftasonu yapÄ±lan zirvenin adÄ± da çözümsüzlük zirvesidir. EÄŸere Rojava'da Kürtlerin direniÅŸi olmasaydÄ± IÅžÄ°D her yerde at koÅŸturuyor olacaktÄ±. IÅžÄ°D, 1 KasÄ±m seçim sonuçlarÄ±nÄ±n AKP lehine yarayacak kadar etkin bir noktaya geldiÄŸini bir kez daha göstermiÅŸtir. AKP, takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± düÅŸmanca tutum ile kendisini IÅžÄ°D ile aynÄ± tarafta konumlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

Bütçe süresi, özellikle AKP'li bakanlarÄ±n 'Halk nasÄ±l soyulur' diye düÅŸündüÄŸü bir süreç. Bütçeden ErdoÄŸan'a dev bir zam çÄ±ktÄ±. Halk kriz içerisinde iken CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n maaÅŸÄ± yüzde 25 oranÄ±nda zam yapÄ±ldÄ±. Bir tarafta çocuÄŸuna okul formasÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar eden bir baba varken bu büyük uçurum bu rejimin gerçek yüzünün göstergesidir.

SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±ndan da bahsetmemiz gerek. TMSF'nin sayÄ±ÅŸtay raporlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, ülkenin kaynaklarÄ±na vurgun yapÄ±lmÄ±ÅŸ, devletin hazinesine geçmesi gereken paralar buhar olmuÅŸ. SayÄ±ÅŸtayÄ±n çoÄŸu sorusuna bu raporlarda cevap verilmemiÅŸ. Peki bu paralar kimin cebinden çÄ±kÄ±yor? Ä°ÅŸçinin, emekçinin, pazarcÄ±nÄ±n, esnafÄ±n, kadÄ±nlarÄ±n cebinden çÄ±kÄ±yor. bir tarafta halka 'tasarruf yap' diyor, bir tarafta 75 bin lira maaÅŸ alÄ±yor. Gün gelecek devran dönecek, tüm bunlarÄ±n hesabÄ± halka verilecek.

Tüm bu krizlerden tek bir çÄ±kÄ±ÅŸ yolu vardÄ±r, o da cumhuriyetin demokratikleÅŸtirilmesidir. Herkesi içine alan demokratik ve sivil bir anayasa oluÅŸturulmasÄ±dÄ±r. Demokratik, özerk yerel yönetimlerdir, silahlarÄ±n susmasÄ±dÄ±r. BaÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±nÄ±n tahsis edilmesidir. Bu ülke er ya da geç demokratik cumhuriyete kavuÅŸacaktÄ±r. HDP varsa umut vardÄ±r, mücadele vardÄ±r.

(Evrensel WebTV)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 13:37

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