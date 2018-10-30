Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ±, BaÅŸkoÅŸkonsolosluk'ta inceleme yaptÄ±

Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ± Suud el-Ma'cib, Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayetiyle ilgili ikinci kez Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesi soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ± Suud el-Ma'cib, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ä°rfan Fidan ile ikinci kez görüÅŸmek üzere adliyeye geldi. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan adliyeden ayrÄ±ldÄ±.

ArdÄ±ndan Suud el-Ma'cib, inceleme yapmak üzere Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu'na geçti. Suud el-Ma'cib bir süre incelemede bulunduktan sonra konsolosluktan ayrÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: Elif Öztürk/AA

ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na gelerek protokol kapÄ±sÄ±ndan içeri giren Suud el-Ma'cib ve beraberindeki heyet, BaÅŸsavcÄ±lÄ±k makamÄ±na geçti. BaÅŸsavcÄ±nÄ±n giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± A kapÄ±sÄ± önüne adliye mensuplarÄ± alÄ±nmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.

GörüÅŸmenin ardÄ±nda baÅŸsavcÄ± adliyeden ayrÄ±ldÄ±.

Suudi Arabistan BaÅŸsavcÄ±sÄ± Suud el-Ma'cib, BaÅŸsavcÄ± Ä°rfan Fidan ile dün de adliyede görüÅŸmüÅŸtü. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 13:49

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