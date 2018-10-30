GÃ¼Ã§lÃ¼ kemikler iÃ§in zÄ±pla

Uzmanlar, menopoz Ã¶ncesi dÃ¶nemde yapÄ±lan zÄ±plama egzersizlerinin, menopozda meydana gelebilecek kalÃ§a kÄ±rÄ±ÄŸÄ± riskini azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor.

Kemik erimesi; akrabalarÄ±nda kemik erimesi olan, zayÄ±f vücut tipine sahip, açÄ±k renk tenli, hareketsiz yaÅŸam süren ve erken menopoza giren kiÅŸilerde sÄ±kça görülüyor. Sigara, aÅŸÄ±rÄ± alkol ve kafein tüketiminin de kemik erimesi riskini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten uzmanlar, menopoz öncesi dönemde yapÄ±lan zÄ±plama egzersizlerinin, menopozda meydana gelebilecek kalça kÄ±rÄ±ÄŸÄ±nÄ± riskini azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. “Osteoporoz, yani kemik erimesi, kemiÄŸin eriyip gitmesi deÄŸil, kemik kütlesinde azalma ve kemik yapÄ±sÄ±nÄ±n zayÄ±flamasÄ± sonucunda, kemik kÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸÄ±nda ve kÄ±rÄ±k ihtimalinde artÄ±ÅŸla kendini gösteren sinsi bir iskelet hastalÄ±ÄŸÄ±dÄ±r” diyen Prof. Dr. Kaya, menopoz dönemi öncesinde yapÄ±lan egzersizlerin önemine dikkat çekti.

KUVVETLENDÄ°RME VE GERME EGZERSÄ°ZLERÄ°,

KEMÄ°K ERÄ°MESÄ° RÄ°SKÄ°NÄ° AZALTIYOR

“AkrabalarÄ±nda kemik erimesi olan, zayÄ±f vücut tipine sahip, açÄ±k renk tenli kiÅŸiler ile hareketsiz yaÅŸam süren ve erken menopoza giren kiÅŸilerde osteoporoz sÄ±kça görülür” diyen Prof. Dr. Defne Kaya, “DüÅŸük kalsiyum alÄ±mÄ±, sigara kullanÄ±mÄ±, aÅŸÄ±rÄ± alkol ve kafein tüketimi, kortizon ve tiroid ilaçlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± da kemik erimesi riskini artÄ±rmaktadÄ±r. DuruÅŸu düzelten kuvvetlendirme ve germe egzersizleri, kalsiyum alÄ±mÄ±, kaliteli uyku, iyi beslenme önerilen koruyucu yaklaÅŸÄ±mlarÄ±ndandÄ±r” dedi.

KEMÄ°K ERÄ°MESÄ°, KIRIK RÄ°SKÄ°NÄ° BERABERÄ°NDE GETÄ°RÄ°YOR

Prof. Dr. Defne Kaya, “Menopozla birlikte azalan östrojen seviyesinin olumsuz etkilerinden birisi de kemik erimesidir. Kemik erimesi, 50 yaÅŸÄ±ndan sonra yüzde 50 oranÄ±nda kÄ±rÄ±k riski oluÅŸturmaktadÄ±r. Kalça kÄ±rÄ±ÄŸÄ±, osteoporoz da en sÄ±k görülen kÄ±rÄ±k tipidir. Kalça kÄ±rÄ±ÄŸÄ± ise aÄŸÄ±r cerrahilerden ölüme kadar ilerleyen bir sürece neden olmaktadÄ±r” diyerek, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

ZIPLAMA EGZERSÄ°ZLERÄ°YLE KIRIK RÄ°SKÄ°NÄ° AZALTIN!

“Sizlerle güzel bir bilimsel çalÄ±ÅŸmanÄ±n sonucunu paylaÅŸmak isterim. Menopoz öncesi dönemde yapacaÄŸÄ±nÄ±z zÄ±plama egzersizleri ile kalça kemiÄŸinizin kemik yoÄŸunluÄŸunu arttÄ±rabilir, menopozda kÄ±rÄ±k riskini azaltabilirsiniz. Kalça ve bel bölgesinde sürekli aÄŸrÄ± hissedenlerin, bu egzersizleri özelikle fizyoterapistine danÄ±ÅŸarak yapmasÄ±nÄ± öneriyorum.

ZIPLAMAK, KALÇA KEMÄ°ÄžÄ° YOÄžUNLUÄžUNU ARTIRIYOR!

5 cm kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndaki halÄ±nÄ±n üzerine çÄ±kÄ±n. AyaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n kaymayacaÄŸÄ± ve güvenli bir yerde bu egzersizi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±za emin olun. AyaÄŸÄ±nÄ±zÄ±n kaymasÄ±na neden olacak çorap, ayakkabÄ± ve terlik kullanmayÄ±n. Dik olarak yapabildiÄŸiniz kadar yukarÄ±ya zÄ±playÄ±n. Her zÄ±plamanÄ±zÄ±n arasÄ±nda 30 saniye halÄ±nÄ±n üzerinde bekleyerek dinlenin. Bunu günde iki kez, her yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda da 10 ila 20 kez tekrarlarsanÄ±z, 8 hafta içinde kalça kemiÄŸinizin yoÄŸunluÄŸunu artÄ±rabilirsiniz. Bu sÄ±çrama egzersizlerine 16 hafta devam ederseniz kemik yoÄŸunluÄŸunun artÄ±ÅŸÄ±nÄ± neredeyse ikiye katlarsÄ±nÄ±z.

Menopoza girmeden yaÅŸam tarzÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi yaparak menopozu daha saÄŸlÄ±klÄ± ve konforlu geçirebilirsiniz. Hem menopoz öncesi hem de menopoz süresince fizyoterapistinizin vereceÄŸi farklÄ± egzersiz reçeteleri ile kas-iskelet sisteminizi güçlendirin.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 11:07

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