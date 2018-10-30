Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk: LGS, Haziran ayÄ± iÃ§inde olabilir

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk: SÄ±navla ilgili takvim Ã¼Ã§ hafta iÃ§inde aÃ§Ä±klanacak. Haziran ayÄ± iÃ§inde olabilir ama daha netleÅŸmedi.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Prof. Dr. Ziya Selçuk, Liselere GeçiÅŸ SÄ±navÄ±’nÄ±n Haziran ayÄ± içerisinde olabileceÄŸini söyledi. Selçuk ayrÄ±ca sözleÅŸmeli öÄŸretmenliÄŸin de devam edeceÄŸini duyurdu.

Bakan Ziya Selçuk, Hürriyet’ten Nuran ÇakmakçÄ±’nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Selçuk’un açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

SÖZLEÅžMELÄ° ÖÄžRETMENLÄ°K DEVAM EDECEK

* “60 bine yakÄ±n sözleÅŸmeli öÄŸretmen var. Åžu haliyle bu uygulama sona ermeyecek. SözleÅŸmeli öÄŸretmenlik yokken belli bölgelerde öÄŸretmen bulmakta zorlandÄ±k. Kadrolu öÄŸretmenler gelip, sonra tayin istiyordu, orasÄ± boÅŸalÄ±yordu. ÇocuklarÄ±mÄ±z öÄŸretmensiz kalÄ±yordu. ÖnceliÄŸimiz çocuklarÄ±n eÄŸitim hakkÄ±. O nedenle 6 seneyi 4’e indiriyoruz. Tümüyle kalkmasÄ± gibi bir seçenek yok.

Mülakatla ilgili bir deÄŸiÅŸiklik yok ÅŸu anda. Bu kamuya alÄ±mlarda genel bir karar, sadece öÄŸretmenlerimize yönelik deÄŸil. Ancak talepler doÄŸrultusunda farklÄ± tedbirler alacaÄŸÄ±z.”

* “Liselere GeçiÅŸ SÄ±navÄ± için örnek sorularÄ± yayÄ±nlamaya baÅŸladÄ±k. Çocuklar birden bire sürpriz sorularla sÄ±navda karÅŸÄ±laÅŸmayacak. Onlara ‘Ezberleyerek, yaprak test çözerek bir ÅŸey yapamazsÄ±nÄ±z’ mesajÄ±nÄ± vermeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu sorularÄ± dikkate alarak öÄŸrenme sürecini gözden geçirsinler. ÖÄŸretmen de dönüÅŸmek durumunda. ÖÄŸretmeni yalnÄ±z bÄ±rakmamalÄ±. NasÄ±l dönüÅŸeceÄŸi konusunda yol haritasÄ±, kaynak, hizmetiçi eÄŸitim vermeliyiz. SÄ±navla ilgili takvim üç hafta içinde açÄ±klanacak. Haziran ayÄ± içinde olabilir ama daha netleÅŸmedi.” (HABER MERKEZÄ°)

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