BeÅŸyol duraÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki metrobÃ¼s arÄ±zasÄ± seferleri aksattÄ±

AvcÄ±lar'dan Zincirlikuyu yÃ¶nÃ¼ne seyreden bir metrobÃ¼sÃ¼n BeÅŸyol DuraÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda arÄ±zalanmasÄ± sonucu metrobÃ¼s seferleri aksadÄ±.

Küçükçekmece BeÅŸyol duraÄŸÄ± yakÄ±nÄ±nda bir metrobüsün arÄ±za yapmasÄ± nedeniyle seferlerde aksama yaÅŸandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, AvcÄ±lar'dan Zincirlikuyu yönüne seyreden bir metrobüs, BeÅŸyol DuraÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda arÄ±zalandÄ±. ArÄ±za nedeniyle duraÄŸÄ±n iki yönünde de metrobüs kuyruÄŸu oluÅŸurken, vatandaÅŸlar araçlardan inerek yürümek zorunda kaldÄ±. BazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n da demir korkuluklarÄ± aÅŸarak merdivenlere ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görüldü.

ArÄ±zalÄ± araç duraktan kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, yoÄŸunluk azalmaya baÅŸladÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 10:05

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