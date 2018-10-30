SÃ¼leyman Soylu'dan donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren askerlerle ilgili aÃ§Ä±klama

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu: Hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± helikopterler inmeyi denedi, baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Dersim'de donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren askerlerle ilgili açÄ±klama yaptÄ±: Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle oraya helikopter inemedi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu donrak yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 2 askerle ilgili gelen eleÅŸtirilere yanÄ±t verdi.

Soylu'nun açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

* Askerlerin operasyon yapÄ±lan bölgeye helikopterle indirikdiklerini ve ardÄ±ndan hava ÅŸartlarÄ±nÄ±n kötüleÅŸtiÄŸini söyleyen Soylu, 26 Ekim'de komutanlarÄ±n helikopterlere geri çekilme emri verdiÄŸini açÄ±kladÄ±.

* Helikopterlerin bölgeye inmeyi denediklerini ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±klarÄ±nÄ±, ardÄ±ndan bölgeye yay olarak intikal edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Soylu, bölgeye varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda askerlerin hipotermi olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

* "Kesinlikle teçhizat eksikliÄŸimiz söz konusu deÄŸil" diyen Soylu, sosyal medyada dolaÅŸan bazÄ± video ve fotoÄŸraflara da tepki gösterip görsellerin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

* Soylu ayrÄ±ca, "KahramanlarÄ±mÄ±zÄ±, evlatlarÄ±mÄ±zÄ± mevsimsel ÅŸartlara uymayan bir ÅŸekilde operasyona çÄ±karÄ±yormuÅŸuz gibi bir anlayÄ±ÅŸÄ± kamuoyunda yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak ve terörle mücadeleye zarar verebilmek için fÄ±rsatÄ± ele geçirenler, tüm açÄ±klamalara raÄŸmen elinden geleni ortaya koymaya çalÄ±ÅŸtÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

* Soylu, "Åžehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipman, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± dünya standartlarÄ±nda, aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± için özel olarak üretilmiÅŸ ekipmanlardÄ±r" dedi.

* Bakan Soylu, "Bu olayla ilgili sorumluluÄŸumuzu hissediyoruz. Ben Bakan olarak ve en alt birimdeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za kadar hepimiz sorumluyuz. Bu sorumluluÄŸumuzu aynÄ± ÅŸekilde devam ettiriyoruz. Hemen müfettiÅŸlerimizi görevlendirdik. Onlar gerekli inceleme ve soruÅŸturmalarÄ± yapacaklar." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 10:18

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