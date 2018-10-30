Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve emniyette 'FETÃ–' soruÅŸturmasÄ±

Ã‡eÅŸitli soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, emniyet ve Ankara Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n bazÄ± personeli iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 'FETÖ' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 21'i aktif görevde olan Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 39 personeliyle bir "mahrem imam" hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, 'FETÖ'nün "mahrem imamlarÄ±" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarÄ±ndan periyodik ve ardÄ±ÅŸÄ±k arama sistemiyle haberleÅŸtikleri ve örgütle irtibatlÄ± olduklarÄ± iddia edilen Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan 4'ü binbaÅŸÄ±, 26'sÄ± yüzbaÅŸÄ±, 9'u üsteÄŸmen 39 askerle bir "mahrem imam" olmak üzere toplam 40 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildiÄŸi belirtildi.

ANKARA MERKEZLÄ° 21 Ä°LDE OPERASYON

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla harekete geçen Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, 21'i aktif görevde olan ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± için Ankara merkezli 21 ilde operasyon baÅŸlattÄ±.

GözaltÄ± iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi öÄŸrenildi.

KOMÄ°SERLÄ°K SINAVI SORULARININ SIZDIRILMASI Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° GÖZALTI KARARI

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 2011'deki polislikten komiserliÄŸe geçiÅŸ sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n 'FETÖ' mensuplarÄ±nca önceden elde edilerek sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 29 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± aldÄ±.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan açÄ±klamada, örgütün yazÄ±lÄ± sÄ±nav öncesinde soru ve cevaplarÄ± elde ederek komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± olan 29 ÅŸüpheli hakkÄ±nda Ankara dahil 7 ilde gözaltÄ± kararÄ± verildiÄŸi ve gözaltÄ± iÅŸlemlerinin sürdüÄŸü bildirildi.

ANKARA Ä°L MÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M MÜDÜRLÜÄžÜNDE BYLOCK SORUÅžTURMASI

Bir baÅŸka 'FETÖ' soruÅŸturmasÄ± ise Ankara Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸünde sürdürülüyor. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 18 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± aldÄ±.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla harekete geçen Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, örgütün Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü öÄŸretmen yapÄ±lanmasÄ±na mensup olduklarÄ± öne sürülen ÅŸüphelilerden 11'ini gözaltÄ±na aldÄ±. DiÄŸer ÅŸüphelilerin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸü öÄŸrenildi.

ZanlÄ±lardan 3'ünün halen görevde, 2'sinin emekli olduÄŸu, 13'ünün ise KHK ile meslekten ihraç edildikleri bildirildi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 10:29

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