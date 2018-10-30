Samsun VezirkÃ¶prÃ¼'deki anaokulu Ã§Ã¶kme ihtimaline karÅŸÄ± tahliye edildi

Samsun'un VezirkÃ¶prÃ¼ ilÃ§esindeki ZÃ¼beyde HanÄ±m Anaokulu, Ã§Ã¶kme ihtimaline karÅŸÄ± tahliye edildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki bir anaokulunda sabah öÄŸretmenlerin ve öÄŸrencilerin içeriye girdiÄŸi sÄ±rada derin çatlaklar oluÅŸtu. Bina, yÄ±kÄ±lma tehlikesine karÅŸÄ± tahliye edildi.

Vezirköprü ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki Zübeyde HanÄ±m Anaokulu’na sabah gelen öÄŸretmen, öÄŸrenci ve veliler, saat 07.50 sÄ±ralarÄ±nda tek katlÄ± binada çatÄ±rdama sesleri duydu. Binadaki bir sÄ±nÄ±fta, mutfak kÄ±smÄ±nda ve kalorifer kazanÄ± dairesinde duvarlarda derin çatlaklar oluÅŸunca panik yaÅŸandÄ±. O sÄ±rada okulda bulunan öÄŸretmen, az sayÄ±daki öÄŸrenci ve velileri dÄ±ÅŸarÄ± kaçtÄ±. Okul yÄ±kÄ±lma ihtimaline karÅŸÄ± tahliye edilirken, polise ve itfaiyeye haber verildi. Gelen polis ekipleri, emniyet ÅŸeridi ile çevirdiÄŸi binaya giriÅŸe izin vermedi. Ä°lçe Milli EÄŸitim Müdürü Ahmet Demircan da olay yerine gelerek bilgi aldÄ±. BinanÄ±n zemininde ise çökmeler meydana geldiÄŸi iddia edildi. (DHA)

FotoÄŸraf: Suat Pala/DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 09:30

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