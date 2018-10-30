MuÄŸla aÃ§Ä±klarÄ±nda 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Akdeniz'de MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) verilerine göre, bugün saat 03.25'te MuÄŸla'nÄ±n Dalaman ilçesi açÄ±klarÄ±nda Richter ölçeÄŸine göre 4.3 büyüklüÄŸümde deprem meydana geldi.

Deprem kÄ±yÄ± ÅŸeridinden 32.52 kilometre mesafede gerçekleÅŸti. Yerin 6.37 kilometre derinliÄŸinde meydana gelen depremi BoÄŸaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü de 4.4 olarak duyurdu. (DHA)

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