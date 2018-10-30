Filistin Merkez Konseyi Ä°srail'i tanÄ±ma kararÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±

Ramallah'ta toplanan Filistin Merkez Konseyi, Ä°srail yÃ¶netimi Filistin devletini tanÄ±yana kadar Ä°srail'i tanÄ±ma kararÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Filistin KurtuluÅŸ Örgütü'ne (FKÖ) baÄŸlÄ± Filistin Merkez Konseyi, "Han el-Ahmer ve Ä°lkeleri Savunma" gündemiyle gerçekleÅŸen 30. dönem toplantÄ±sÄ±nda, Ä°srail yönetimi Filistin devletini tanÄ±yana kadar Ä°srail’i tanÄ±ma kararÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±. AyrÄ±ca Ä°srail ile yapÄ±lan tüm anlaÅŸmalara baÄŸÄ±mlÄ± kalma yükümlülüÄŸü de sona erdirildi. KararÄ±n hayata geçirebilmesi için Mahmut Abbas ve FKÖ Yürütme Konseyi tarafÄ±ndan onaylanmasÄ± gerekiyor.

Konseyin sonuç bildirgesinde, bu kararÄ±n, "Ä°srail'in imzalanan anlaÅŸmalar ve müteakip yükümlülükleri yerine getirmemeyi sürdürmesi ve geçiÅŸ evresinin artÄ±k mevcut olmadÄ±ÄŸÄ± dikkate alÄ±narak" verildiÄŸine vurgu yaptÄ±. Sonuç bildirgesinde, Konseyin, Ä°srail ile Filistin yönetimi arasÄ±ndaki güvenlik koordinasyonunun tüm biçimlerini ve ekonomik iliÅŸkileri de durdurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. Bildirgede, Konsey tarafÄ±ndan alÄ±nan tüm kararlarÄ±n uygulanmasÄ± yetkisinin Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas ile FKÖ Yürütme Konseyine verildiÄŸi kaydedildi.

FKÖ Ulusal Konseyi bünyesinden çÄ±kan daimi bir heyet olan Filistin Merkez Konseyi, Filistin halkÄ±nÄ± temsil eden en yüksek yasama organÄ± olarak kabul ediliyor.

MÜZAKERE SÜRECÄ°

Arap BirliÄŸinin Lübnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta 2002'de düzenlediÄŸi zirvede, "1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda baÅŸkenti DoÄŸu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasÄ±, Filistinli mültecilerin sorununa adil çözüm bulunmasÄ±, Ä°srail'in, Suriye'de Golan Tepeleri ile Lübnan'Ä±n güneyinde iÅŸgal ettiÄŸi topraklardan çekilmesi, karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da Arap ülkelerinin Ä°srail'i tanÄ±masÄ± ve iliÅŸkilerini normalleÅŸtirmesini" öngören Arap BarÄ±ÅŸ PlanÄ± kabul edilmiÅŸti.

Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ görüÅŸmeleri, Ä°srail'in "1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±, zorunlu göçe maruz bÄ±rakÄ±lan Filistinlilerin geri dönüÅŸ hakkÄ±nÄ± ve yeni Yahudi yerleÅŸim birimlerinin inÅŸasÄ±na son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuÅŸtu.

Filistin ile Ä°srail arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± çabalarÄ±nÄ±n çerçevesini çizen Oslo AnlaÅŸmasÄ±, 13 Eylül 1993'te dönemin Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžimon Peres ile o zaman FKÖ'nün müzakereci ismi Mahmud Abbas tarafÄ±ndan Washington'da imzalanmÄ±ÅŸtÄ±.

AnlaÅŸma töreninde dönemin ABD BaÅŸkanÄ± Bill Clinton, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Warren Christopher, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Andrei Kozyrev ile daha sonra Filistinlilerle barÄ±ÅŸ çabalarÄ± nedeniyle Ä°srailli bir saÄŸcÄ±nÄ±n suikastÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Ä°zak Rabin ile FKÖ BaÅŸkanÄ± Yasir Arafat hazÄ±r bulunmuÅŸtu.

AnlaÅŸma gereÄŸince BatÄ± Åžeria ve Gazze Åžeridi'nde Filistinliler için özerk yönetim kurulmuÅŸtu. (Ramallah/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 01:47

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