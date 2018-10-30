Lübnanlı subay, tartıştığı yoksul kadına eşinin ayağını öptürdü

Lübnan ordusunda görevli bir subay, tartıştığı yoksul bir kadına zorla eşinin ayağını öptürdü. Olay kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

Lübnan ordusunda görevli bir emir subayının, "ailesiyle anlaşmazlık yaşayan" yoksul bir kadına eşinin ayağını öptürmesi, ülkede büyük tepkilere yol açtı.

Lübnan'da "Devlet Nerede?" adıyla açılan Facebook hesabından yapılan paylaşımda, sandalyede oturan bir kadının, ayağını öpen diğer bir kadını elindeki cep telefonuyla kaydettiği görülüyor.

Paylaşıma göre, olay ülkenin kuzeyindeki Akkar kentinde yaşandı. Bu kentte görev yapan subay A.S, ailesiyle anlaşmazlık yaşayan yoksul kadını zorla evine getirterek eşinin ayağını öptürdü. Emir subayının eşi N.S. ise kadını yüksek ses tonuyla çağırıp ayağını öptürdüğü anın görüntüsünü kaydettikten sonra bunu da bir sohbet uygulaması üzerinden arkadaşlarıyla paylaştı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüye binlerce yorum yapılırken, asker ve eşine tepkiler yağdı.

الى متى والمواطن العربي مهان وذليل الى متى تطلق يد كل قريب من السلطه ليتجبر على الناس..

في هذا المنظر البشع الذي يتكرر كثيرا في الوطن العربي في اشكال وصور مختلفة!!

ضابط يجبر سيده على تقبيل قدم زوجته للاعتذار منها على اثر خلاف نشب بينهما pic.twitter.com/qppY0p08n5 — علي العجيل (@alialajeel) 29 Ekim 2018

LÜBNAN ORDUSU: ASKER GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Lübnan ordusu yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sosyal medyada bir askerin eşi olan kadının, diğer bir kadına zorla ayağını öptürdüğüne dair yayımlanan görüntü üzerine gereğinin yapılması için bahsi geçen asker gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. (Beyrut/AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 30 Ekim 2018 00:47

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