Nijerya'da bir yÃ¼k gemisinin 11 mÃ¼rettebatÄ± kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

Nijerya karasularÄ±nda 'MV Pomerania Sky' adlÄ± yÃ¼k gemisine korsanlar tarafÄ±ndan baskÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi ve 11 mÃ¼rettebatÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

BatÄ± Afrika ülkesi Nijerya'nÄ±n güney sahillerinde bulunan Bonny AdasÄ±'nÄ±n güneybatÄ±sÄ±nda "MV Pomerania Sky" adlÄ± yük gemisine korsanlar tarafÄ±ndan baskÄ±n düzenlendiÄŸi bildirildi.

Ulusal basÄ±ndaki haberlerde, baskÄ±nda korsanlarÄ±n 11 mürettebatÄ± kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. KaçÄ±rÄ±lanlardan 8'inin Polonya vatandaÅŸÄ± olduÄŸu açÄ±klanÄ±rken diÄŸer 3 mürettebatÄ±n uyruÄŸu paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

Bölgede, NijeryalÄ± korsanlar tarafÄ±ndan yük gemilerine yönelik baskÄ±n ve kaçÄ±rma olaylarÄ± sÄ±k sÄ±k yaÅŸanÄ±yor. Son olarak 23 Eylül'de korsanlarÄ±n Ä°sviçre'ye ait bir ticaret gemisine düzenlediÄŸi baskÄ±nda 12 mürettebat kaçÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngiltere merkezli güvenlik ÅŸirketi EOS Risk Group'un verilerine göre, Nijerya, Benin, Gana ve Kamerun gibi ülkelerin sahillerini kapsayan Gine Körfezi'nde yÄ±lÄ±n ilk 6 ayÄ±nda NijeryalÄ± korsanlar tarafÄ±ndan gemilere düzenlenen saldÄ±rÄ±larda 35 gemici kaçÄ±rÄ±ldÄ±.

EOS Risk Group adÄ±na geçen ay açÄ±klama yapan Jake Longworth, bu yÄ±lÄ±n ilk altÄ± ayÄ±nda Nijerya'nÄ±n "dünyadaki korsanlÄ±k faaliyetlerinin merkez üssü olarak kalmaya devam ettiÄŸi" belirtmiÅŸti. (Abuja/AA)

Korsan katliamÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 23:55

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