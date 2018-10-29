BeÅŸiktaÅŸ 2 hafta sonra kazandÄ±

Spor Toto SÃ¼per Lig'deki son 2 maÃ§Ä±nda 5 puan yitiren BeÅŸiktaÅŸ, 10. haftada Ã‡aykur Rizespor'u 4-1 yendi.

BeÅŸiktaÅŸ, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasÄ±nda Çaykur Rizespor'u 4-1 maÄŸlup etti. Ligin 7. haftasÄ±nda Kayserispor'u 2-0 yendikten sonraki maçlarÄ±nda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalÄ±p, Göztepe'ye 2-0 maÄŸlup olarak 5 puan yitiren siyah-beyazlÄ± ekip, 2 haftanÄ±n ardÄ±ndan 3 puan aldÄ±.

Süper Lig'de yaptÄ±ÄŸÄ± 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 18 puan toplayan BeÅŸiktaÅŸ, 4. sÄ±raya yükseldi.

LÄ°GDEKÄ° EN FARKLI GALÄ°BÄ°YET

BeÅŸiktaÅŸ, bu sezon ligdeki en farklÄ± galibiyetini Çaykur Rizespor karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±. Bu sezon Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1, BüyükÅŸehir Belediye Erzurumspor'u 3-1, Kayserispor'u da 2-0 maÄŸlup eden siyah-beyazlÄ± ekip, Çaykur Rizespor'a 4-1 üstünlük kurdu.

4 RESMÄ° MAÇ SONRA KAZANDI

Son dönemde büyük düÅŸüÅŸ yaÅŸayan BeÅŸiktaÅŸ, 4 resmi karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan galibiyet elde etti.

Söz konusu maçlarda Atiker Konyaspor ve Göztepe'ye karÅŸÄ± üstünlük kuramayan siyah-beyazlÄ± takÄ±m, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö ile Genk'e maÄŸlup olmuÅŸtu.

PEKTEMEK, HASRETÄ°NÄ° GOLLERLE SONLANDIRDI

BeÅŸiktaÅŸ'ta sahanÄ±n en etkili oyuncularÄ±ndan biri Mustafa Pektemek oldu.

Mustafa Pektemek, siyah-beyazlÄ± formayla ilk 11'de sahaya çÄ±kma hasretini sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Çaykur Rizespor mücadelesinde fileleri 2 kez havalandÄ±rdÄ±.

MaçÄ±n 3. dakikasÄ±nda Ricardo Quaresma'nÄ±n saÄŸ kanattan yerden pasÄ±nda ÅŸÄ±k bir topuk vuruÅŸla golünü atan siyah-beyazlÄ± oyuncu, 40. dakikada aynÄ± oyuncunun pasÄ±yla meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± bu sefer kafa vuruÅŸuyla filelerle buluÅŸturdu.

QUARESMA, CEZALI DURUMA DÜÅžTÜ

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 31. dakikasÄ±nda sarÄ± kart gören Ricardo Quaresma, cezalÄ± duruma düÅŸtü. Bu sezon Antalyaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçlarÄ±nda olmak üzere 4 sarÄ± kart gören Portekizli oyuncu, cezasÄ± nedeniyle 11. haftadaki Medipol BaÅŸakÅŸehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

GÖKHAN TÖRE DEVAM EDEMEDÄ°

BeÅŸiktaÅŸ'ta ilk yarÄ±da sakatlanan Gökhan Töre, oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlÄ± oyuncu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sakatlÄ±k nedeniyle 33. dakikada yerini Caner Erkin'e bÄ±raktÄ±.

CANER ERKÄ°N, BÄ°N 274 GÜN SONRA LÄ°GDE GOL ATTI

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 72. dakikada üçüncü golünü atan Caner Erkin, bin 274 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaÅŸadÄ±.

Ligdeki son golünü 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'nin BalÄ±kesirspor ile 2 MayÄ±s 2015'te yaptÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada atan Caner, siyah-beyazlÄ± formayla da Süper Lig'de bu sevinci ilk kez yaÅŸadÄ±.

UEFA Avrupa Ligi'nde BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n B36 Torshavn'Ä± 6-0 maÄŸlup ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmada da bir gol atan Caner Erkin, bu sezon ikinci kez fileleri havalandÄ±rdÄ±.

PENALTI YÄ°NE KAÇTI

BeÅŸiktaÅŸ, Çaykur Rizespor karÅŸÄ±sÄ±nda kazandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ±yÄ± gole çeviremedi. Mücadelenin 60. dakikasÄ±nda Ricardo Quaresma'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ± vuruÅŸunda kaleci Gökhan Akkan, meÅŸin yuvarlaÄŸÄ±n filelere gitmesine izin vermedi.

Siyah-beyazlÄ± ekip, geçen haftaki Göztepe maçÄ±nda da OÄŸuzhan Özyakup'la penaltÄ± vuruÅŸunu deÄŸerlendirememiÅŸti. BeÅŸiktaÅŸ, böylece üst üste iki haftada elde ettiÄŸi avantajÄ± kullanamadÄ±.

4 GOLDE DE QUARESMA KATKI YAPTI

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± 4 golün de hazÄ±rlayÄ±cÄ±sÄ± Quaresma oldu. MaçÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda Mustafa Pektemek'in attÄ±ÄŸÄ± gollerin hazÄ±rlayÄ±cÄ±sÄ± olan Portekizli futbolcu, Caner Erkin ve Vagner Love'Ä±n kaydettiÄŸi gollerde pasÄ± veren oyuncu olarak dikkati çekti.

VAR KARARIYLA BÄ°R KIRMIZI KART, BÄ°R PENALTI

BeÅŸiktaÅŸ, Çaykur Rizespor karÅŸÄ±sÄ±nda Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) kararÄ±yla iki avantajlÄ± durum yakaladÄ±.

Mücadelenin 9. dakikasÄ±nda Gökhan Töre, Orhan OvacÄ±klÄ±'nÄ±n sert faulü sonrasÄ± yerde kaldÄ±. Hakem Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m serbest vuruÅŸ kararÄ± verirken, Orhan'Ä±n hareketini VAR sisteminden bir kez daha izledi ve oyuncuya kÄ±rmÄ±zÄ± kart gösterdi. BeÅŸiktaÅŸ, mücadelenin 60. dakikasÄ±nda bir baÅŸka VAR uyarÄ±sÄ±yla penaltÄ± kazandÄ±.

Mücadelenin 58. dakikasÄ±nda Vagner Love, Çaykur Rizespor ceza alanÄ± içinde rakibinin hareketiyle yerde kaldÄ±. Hakem Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m, pozisyonu devam ettirirken, Adriano Correia'nÄ±n rakibine yaptÄ±ÄŸÄ± faul sonrasÄ± pozisyonu saha kenarÄ±ndan bir kez daha izledi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, pozisyonu tekrar izledikten sonra penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi. Ancak BeÅŸiktaÅŸ, 60. dakikada Quaresma ile penaltÄ± vuruÅŸunu deÄŸerlendiremedi.

Bu arada Vagner Love'un pozisyonu sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± faul nedeniyle sarÄ± kart gören Adriano Correia, penaltÄ± kararÄ±nÄ±n verilmesinin ardÄ±ndan kartÄ±nÄ±n iptal edilmesi gerektiÄŸi yönünde dördüncü hakem Serkan Tokat'a itirazda bulundu. Ancak Tokat, kararÄ±n geçerli olduÄŸu yönünde uyarÄ± yaptÄ±.

OÄžUZHAN ÖZYAKUP'A YÄ°NE TEPKÄ°

Siyah-beyazlÄ± taraftarlar, OÄŸuzhan Özyakup'a tepkilerini sürdürdü. Taraftarlar, maçÄ±n 65. dakikasÄ±nda yerini Gary Medel'e bÄ±rakan ve yedek kulübesine gelen OÄŸuzhan'Ä± yuhaladÄ±.

ÇAYKUR RÄ°ZESPOR, 9 KÄ°ÅžÄ° KALDI

Çaykur Rizespor, BeÅŸiktaÅŸ deplasmanÄ±nda eksik mücadele etmenin sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±. Konuk ekip, mücadelenin henüz 10. dakikasÄ±nda Orhan OvacÄ±klÄ±'nÄ±n kÄ±rmÄ±zÄ± kart görmesiyle 10 kiÅŸi kaldÄ±. Çaykur Rizespor, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n penaltÄ±sÄ± sonrasÄ± hakeme itirazda bulunan Marwane Saadane'nin kÄ±rmÄ±zÄ± kart görmesiyle karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 9 kiÅŸi tamamladÄ±.

Bu sezon sadece bir kez kazanabilen ve 5 maçÄ± berabere bitiren Çaykur Rizespor, ligde 4. maÄŸlubiyetini aldÄ±. Çaykur Rizespor, bu sonuçla 8 puanda kaldÄ±. (AA)

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