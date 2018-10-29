Moritanya'da hÃ¼kÃ¼meti Sanayi ve Maden Åžirketi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ kuracak

Moritanya CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Veled Abdulaziz, yeni hÃ¼kÃ¼meti kurma gÃ¶revini Sanayi ve Maden Åžirketi MÃ¼dÃ¼rÃ¼â€™ne verdi.

Moritanya CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Veled Abdulaziz, yeni hükümeti kurma görevini hükümete baÄŸlÄ± “Moritanya Sanayi ve Maden Åžirketi” Genel Müdürü Veled BeÅŸir'e verdi. Veled BeÅŸir, daha önce Enerji ve Maden BakanÄ± olarak görev yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Moritanya BaÅŸbakanÄ± Yahya Veled Hademin, bugün hükümetin istifasÄ±nÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Veled Abdulaziz'e sunmuÅŸtu. Moritanya'da her cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, meclis ve belediye seçimlerinin ardÄ±ndan hükümet istifa ediyor.

Ülkede eylül ayÄ±nda genel ve yerel seçimler gerçekleÅŸtirilmiÅŸ ancak mahkeme kararÄ±yla iki seçim merkezinde oy verme iÅŸleminin tekrarlanmasÄ± sebebiyle hükümetin istifasÄ± gecikmiÅŸti. (NovakÅŸot/AA)

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