13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸu, istismarcÄ±dan Ã¶lÃ¼ taklidi yaparak kurtulmuÅŸ

Trabzon'da hayvan otlatÄ±rken 41 yaÅŸÄ±ndaki Åž.A.'nÄ±n cinsel istismarÄ±na maruz kalan 13 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun, Ã¶lÃ¼ taklidi yaparak kurtulduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Fatih TURAN

Trabzon’un Maçka ilçesinde yaÅŸayan 13 yaÅŸÄ±ndaki B.Ç., meralÄ±k alanda hayvanlarÄ± otlattÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 41 yaÅŸÄ±ndaki Åž.A.'nÄ±n cinsel istismarÄ±na uÄŸradÄ±. Direnen ve boÄŸazÄ± sÄ±kÄ±lan B.Ç.'nin, ölü taklidi yaparak kurtulduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. KÄ±z çocuÄŸunun üzerini taÅŸ ve otlarla örterek uzaklaÅŸan saldÄ±rgan Åž.A., ailenin ÅŸikayeti üzerine yakalandÄ± ve çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. SaldÄ±rgan Åž.A. hakkÄ±nda, "çocuÄŸun cinsel istismarÄ±" ve "kasten öldürmeye teÅŸebbüs" suçlarÄ±ndan müebbet hapis cezasÄ± isteniyor.

Olay, geçen yÄ±l eylül ayÄ±nda, Maçka'nÄ±n KÄ±rantaÅŸ Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya göre, meralÄ±k alanda büyükbaÅŸ hayvanlarÄ±nÄ± otlatan ortaokul öÄŸrencisi B.Ç., kendisini takip eden Åž.A.'dan kaçmak istedi. SaldÄ±rgan çocuÄŸu yakaladÄ± ve cinsel istismarda bulundu. Çocuk ölü taklidi yaptÄ±. Hareket etmeden duran çocuÄŸun öldüÄŸünü zanneden saldÄ±rgan, üzerini taÅŸ ve çalÄ±larla örterek bölgeden uzaklaÅŸtÄ±. AblasÄ±nÄ±n baÄŸÄ±rma sesi üzerine bulunduÄŸu yerden çÄ±kan B.Ç., yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ailesine anlattÄ±.

DELÄ°LLERE ULAÅžILDI, TUTUKLANDI

ÇocuÄŸun olayÄ± anlatmasÄ± üzerine aile, durumu jandarma ekiplerine bildirip ÅŸikayette bulundu. Ailenin ÅŸikayeti üzerine olay yerinde inceleme yapÄ±ldÄ± ve bir dizi delile ulaÅŸtÄ±. Bölgedeki taÅŸ parçalarÄ±ndan ele geçilen kan ve sperm örneklerinin DNA incelemesinde saldÄ±rgan Åž.A.'ya ait bulgulara rastlanÄ±ldÄ±. Yakalanan Åž.A., çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanarak cezaevine konuldu.

MÜEBBET HAPSÄ° Ä°STENDÄ°

SaldÄ±rgan hakkÄ±nda "çocuÄŸun cinsel istismarÄ±" suçundan 12 yÄ±l, "kasten öldürmeye teÅŸebbüs" suçundan ise müebbet hapis istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±. SavcÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± iddianame AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne ulaÅŸÄ±rken, tutuklu saldÄ±rgan, belirlenecek tarihte hakim karÅŸÄ±na çÄ±kacak. (Trabzon/DHA)

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