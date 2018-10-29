Manisa'da kadÄ±n cinayeti: Eski eÅŸini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerinde vurdu

Manisa'da Ã–zay S. adlÄ± erkek, bir sÃ¼re Ã¶nce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± AyÅŸe Ã–zcan'Ä± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kuafÃ¶rde tÃ¼fekle yaraladÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan kadÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±.

Manisa'nÄ±n Salihli ilçesinde, rot-balans servisi iÅŸleten 43 yaÅŸÄ±ndaki Özay S., bir süre önce kendisinden boÅŸanan 38 yaÅŸÄ±ndaki kuaför AyÅŸe Özcan'Ä± iÅŸyerinde pompalÄ± tüfekle yaraladÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybederken Özay S. teslim oldu.

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n haberine göre bugün saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda, eski eÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kuaföre gelen Özay S., AyÅŸe Özcan ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan yanÄ±nda getirdiÄŸi pompalÄ± tüfeÄŸi AyÅŸe Özcan'a doÄŸrulan Özay S., iki el ateÅŸ etti. Özcan, boynundan yaralanÄ±rken Özay S. olay yerine geldiÄŸi motosikletiyle kaçtÄ±.

AÄŸÄ±r yaralanan AyÅŸe Özcan, çevredekilerin ihbarÄ± üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansÄ± ile Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Özcan, müdahalelere raÄŸmen yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Katil Özay S. ise bir süre sonra Salihli Polis Merkezi AmirliÄŸi'ne teslim oldu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 20:11

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