Trump'tan HonduraslÄ± gÃ¶Ã§menlere tehdit: Ordumuz sizi bekliyor

Trump, 'SuÃ§lu deÄŸil, uluslararasÄ± iÅŸÃ§ileriz' diyerek yola Ã§Ä±kan mÃ¼ltecileri 'Bu, Ã¼lkemizi iÅŸgaldir ve ordumuz sizi bekliyor olacak' diye tehit etti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yoksulluk, ÅŸiddet ve baskÄ± politikalarÄ± nedeniyle Orta Amerika'dan ABD'ye doÄŸru yola çÄ±kan yaklaÅŸÄ±k 7 bin mülteciyi, "Bu, ülkemizi iÅŸgaldir ve ordumuz sizi (sÄ±nÄ±rda) bekliyor olacak" sözleriyle tehdit ettti.

Twitter hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Bizim güney sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±za doÄŸru gelen kervana çok sayÄ±da çete üyesi ve bazÄ± kötü insanlar karÄ±ÅŸÄ±yor. Lütfen geri dönün. Yasal süreçlerden geçmeden ABD'ye kabul edilmeyeceksiniz" dedi.

'MEKSÄ°KA SINIRINA 5 BÄ°N ASKER SEVK EDÄ°LECEK Ä°DDÄ°ASI'

Öte yandan Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Amerikan askeri yetkililerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, "ABD ordusu, Meksika'dan kuzeye doÄŸru ilerleyen mültecilerin oluÅŸturduÄŸu kervana karÅŸÄ± ABD'nin güneybatÄ± sÄ±nÄ±rÄ±na 5 bin asker sevk etmeyi planlÄ±yor" iddiasÄ±nda bulundu.

Gazete, gönderilen askerlerin sÄ±nÄ±ra yakÄ±n bölgelere konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. 5 bin askerin bin 800'ünün Teksas, bin 700'ünün Arizona, kalan bin 500'ünün ise Kaliforniya eyaletine sevkedileceÄŸi iddia edilirken, askerlerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n bu bölgelere gelmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve aralÄ±k ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±na kadar bölgede kalacaklarÄ± öne sürüldü.

PENTAGON SÖZCÜSÜ: SAYI VERMEK Ä°ÇÄ°N ÇOK ERKEN

Pentagon Sözcüsü Laura Seal, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Planlama devam ediyor. Talep edilen görevleri gerçekleÅŸtirecek kuvvetlerin seçimi veya toplam sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamada bulunmak için henüz çok erken" ifadesini kullandÄ±.

Geçen hafta ABD'nin bölgeye 800 asker konuÅŸlandÄ±racaÄŸÄ± iddia edilmiÅŸ ancak Pentagon bu iddialarÄ± kabul etmemiÅŸti.

7 BÄ°NDEN FAZLA MÜLTECÄ°NÄ°N YÜRÜYÜÅžÜ SÜRÜYOR

YaÅŸadÄ±klarÄ± Orta Amerika ülkelerinin kötü ekonomik ve siyasal koÅŸullarÄ±nda kendilerine dair bir gelecek göremeyen binlerce insan, sosyal medya üzerinden örgütlenerek taÅŸÄ±yabilecekleri kadar yükle Amerika BirleÅŸik Devletleri’ne (ABD) girmek üzere yola çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda. Yürüyerek binlerce kilometrelik zorlu bir yolculuÄŸa çÄ±kan mülteciler, daha ABD’ye varmadan Ä±rkçÄ± politikalarÄ±yla bilinen BaÅŸkan Donald Trump’Ä±n hedefi haline geldi.

Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sÄ±nÄ±rÄ±na gelen mültecileri durduramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ''acil durum'' ilan etmiÅŸ ve sÄ±nÄ±rdaki devriyeleri harekete geçirdiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Trump, ayrÄ±ca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dÄ±ÅŸ yardÄ±mlarÄ± kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Konvoy, Meksika'nÄ±n Guatemala sÄ±nÄ±rÄ±na dayanmÄ±ÅŸ, Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yÄ± birbirine baÄŸlayan köprü ve sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla mültecinin ülkeye giriÅŸine izin verilmemiÅŸti.

BazÄ± mültecilerin tel örgüleri aÅŸarak tarafsÄ±z bölgeye geçtiÄŸi ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. Polis, mültecilere göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

HonduraslÄ± mültecilerden bazÄ±larÄ± da Suchiate Nehri'nden sallarla Meksika tarafÄ±na geçmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

MeksikalÄ± yetkililer, aralarÄ±nda kadÄ±n, çocuk ve yaÅŸlÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu mültecileriden, geçerli belgeleri taÅŸÄ±yanlarÄ±n kurallara uygun biçimde ülkeye giriÅŸine izin verileceÄŸini bildirmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

7 bini aÅŸkÄ±n HonduraslÄ± gÃ¶Ã§men ABDâ€™ye yÃ¼rÃ¼yor

Trump, ABDâ€™ye yÃ¼rÃ¼yen gÃ¶Ã§menleri seÃ§im malzemesi yapÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 19:44

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