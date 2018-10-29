CNN'e yine ÅŸÃ¼pheli paket gÃ¶nderildi

ABD'li basÄ±n kuruluÅŸu CNN'e postalanan ÅŸÃ¼pheli paket Atlanta'daki posta merkezinde ele geÃ§irildi.

ABD'de yayÄ±n kuruluÅŸu CNN'e bir ÅŸüpheli paket daha gönderildi. CNN'in Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Zucker, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “Bu sabah, CNN'in adresine postalanan baÅŸka bir ÅŸüpheli paket Atlanta'daki posta ofisinde ele geçirildi. Åžu an için bir tehlike yok” ifadelerini kullandÄ±.

YayÄ±n kuruluÅŸuna konuÅŸan bir yetkili, paketin ülkede son 1 haftadÄ±r farklÄ± adreslere gönderilen paketlere benzediÄŸini belirtti.

CNN'in New York ofisi geçen hafta ÅŸüpheli bir paketin bulunmasÄ± nedeniyle boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD'de geçen pazartesiden itibaren eski baÅŸkanlar Barack Obama, Bill Clinton, eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joe Biden, eski Adalet BakanÄ± Eric Holder gibi siyasilerin yanÄ± sÄ±ra CNN'in New York ofisi gibi adreslere ÅŸüpheli paketler gönderilmiÅŸti. Paketlerden, “boru bombasÄ±” adÄ± verilen patlayÄ±cÄ± düzenek çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Paketleri gönderdiÄŸi belirlenen 56 yaÅŸÄ±ndaki Cesar Altieri Sayoc, cuma günü Florida'da gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Cumhuriyetçi Parti'nin resmi üyesi olan Sayoc'un sosyal medya hesaplarÄ±nda Donald Trump yanlÄ±sÄ± mesajlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra liberallere karÅŸÄ± komplo teorilerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± ve nefret söyleminin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenmiÅŸti. (AA)

ABDâ€™de alarm: Clinton ve Obama'ya patlayÄ±cÄ± bulunan paket yollandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 18:51

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