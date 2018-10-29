Kamil SÃ¼mbÃ¼l'den 5 Nolu Ã–ykÃ¼ler

Kamil SÃ¼mbÃ¼l DiyarbakÄ±r 5 Nolu Cezaeviâ€™nde yaÅŸanan acÄ±larÄ± Ã¶ykÃ¼leÅŸtirdi: 'Ana! Esas DuruÅŸa GeÃ§'

12 Eylül faÅŸist askeri darbesini DiyarbakÄ±r 5 Nolu Cezaevi’nde karÅŸÄ±layan Kamil Sümbül, cezaevinde tutuklularÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± vahÅŸeti, iÅŸkenceleri ve direniÅŸlerini “Ana! Esas DuruÅŸa Geç” kitabÄ±nda öyküleÅŸtirildi. Sümbül’ün “Ana! Esas DuruÅŸa Geç” adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan 5 uzun öyküsünün yer aldÄ±ÄŸÄ± kitabÄ±nÄ±n birinci cildi 2011 yÄ±lÄ±nda yayÄ±mlandÄ±. KitabÄ±n ikinci cildi ise geçtiÄŸimiz aylarda Ä°sveç’in baÅŸkenti Stockholm’de bulunan Apec YayÄ±nevi tarafÄ±ndan yayÄ±mlandÄ±.

Sümbül, Stockholm Kürt Kütüphanesi’nde yapÄ±lan bir toplantÄ±da kitabÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±. DiyarbakÄ±r Cezaevi’nde maruz kaldÄ±klarÄ± iÅŸkenceleri ve öykülerinin yazÄ±lÄ±ÅŸ sürecini toplantÄ±ya katÄ±lanlarla paylaÅŸtÄ±. Sümbül, DiyarbakÄ±r 5 Nolu Askeri Cezaevinde gördüÄŸü baskÄ± ve iÅŸkencelerin büyük travmalar yaÅŸamasÄ±na neden olduÄŸunu ve yaÅŸamÄ±nÄ±n yönünü deÄŸiÅŸtirdiÄŸini belirtti. 23 yaÅŸÄ±nda iken cezaevine girdiÄŸini, bir süre Ankara Mamak Cezaevinde tutulduktan sonra DiyarbakÄ±r’a gönderildiÄŸini ve 12 Eylül darbesini 5 Nolu’da karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sümbül, darbeden hemen sonra yaÅŸananlarÄ± ve yazma sürecini anlattÄ±.

MEHMED UZUN’UN ÖNERÄ°SÄ°YLE YAZDI

Sümbül, cezaevinde yaÅŸanan vahÅŸetleri yazma ve en geniÅŸ yÄ±ÄŸÄ±nlara duyurma düÅŸüncesinin cezaevi direniÅŸleri döneminde oluÅŸtuÄŸunu ve 1988 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda geldiÄŸi Ä°sveç’te kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda yazmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°sveç’e geldiÄŸinin ilk 3 yÄ±lÄ±nda cezaevinde gördüÄŸü iÅŸkencelerden dolayÄ± KÄ±zÄ±l Haç Kurumu’nda fiziki ve psikolojik tedavi gördüÄŸünü ve 1989’da yazmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± öykü kitabÄ±nÄ±n ilkini yazar Memed Uzun’un destek ve teÅŸvikiyle 2011 yÄ±lÄ±nda tamamlayabildiÄŸini belirtti.

Cezaevinde yaÅŸananlarÄ±n öykülerle anlatÄ±lmasÄ± önerisinin Uzun’dan geldiÄŸini söyleyen Sümbül, “Her görüÅŸmemizde bana; bu anlattÄ±klarÄ±nÄ± yazÄ±ya dök, bunlarÄ± yazÄ±ya dökerek kalÄ±cÄ± olur, tarihe not düÅŸersin, bunlar çok önemli yoksa unutur gidersin der ve biraz da zorlardÄ±. Önce yazmaya baÅŸladÄ±klarÄ±mÄ± Memed’e söylemedim o ise her karÅŸÄ±laÅŸmamÄ±zda ne oldu, hikâye ÅŸeklinde yaz, derdi” ifadelerini kullandÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘ÖDÜL Ä°TÄ°CÄ° GÜÇ OLDU’

1995 yÄ±lÄ±nda üyesi olduÄŸu sendikanÄ±n öykü yarÄ±ÅŸmasÄ± düzenlediÄŸinde daha önce yazdÄ±ÄŸÄ± öykülerden birini Ä°sveççe’ye çevirerek yarÄ±ÅŸmaya katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve öyküsünün ilk 15 iyi öykü içinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Sümbül, “320 civarÄ± hikâyeden ilk 15’e girmiÅŸ, onur ödülü almÄ±ÅŸ ve 5000 kron para vermiÅŸlerdi. O parayla ilk iÅŸim anama 3 aylÄ±k vize aldÄ±rarak yanÄ±ma getirttim. Benim için sendikanÄ±n ödülü yazmamÄ± teÅŸvik eden bir itici güç oldu” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘TOPLUM OLARAK DA TRAVMALAR YAÅžADIK’

2011 yÄ±lÄ±nda kitabÄ±nÄ±n birinci cildinin yayÄ±nlanmasÄ±ndan sonra omuzlarÄ±ndan yükün kalktÄ±ÄŸÄ± duygusuna kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve rahatladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Sümbül, sadece cezaevindeki tutuklularÄ±n deÄŸil ailelerinin de büyük travmalar geçirdiÄŸine ÅŸu ifadelerle dikkat çekti: “O dönemin bende yarattÄ±ÄŸÄ± travmalar, psikolojik sorunlar salt kiÅŸilerle ilgili deÄŸildi, aynÄ± zamanda biz Kürtler toplum olarak da travmalar yaÅŸadÄ±k. ÇocuÄŸunu hapishane kapÄ±sÄ±nda bekleyen aileler, acaba çocuÄŸum yaÅŸÄ±yor mu, cenazesi çÄ±kar mÄ± endiÅŸe ve korkusu içinde yÄ±llarca cezaevi kapÄ±larÄ±nda bekleyerek travmalar geçirdi. ÇocuklarÄ±na sahip çÄ±kamama, hayatlarÄ±ndan endiÅŸe ederek her gün yatÄ±p kalkmalarÄ±, cezaevi kapÄ±sÄ±nda uÄŸradÄ±klarÄ± hakaretler, kendi evinde, kendi topraÄŸÄ±nda yaÅŸamasÄ±na raÄŸmen kendilerini güvende hissetmemeleri toplumumuzda bu tür travmalarÄ± oluÅŸturmuÅŸtur.”

KAMÄ°L SÜMBÜL KÄ°MDÄ°R?

1956 yÄ±lÄ±nda DiyarbakÄ±r’Ä±n Çermik ilçesinde doÄŸan Kamil Sümbül, ilk ve orta öÄŸrenimini Çermik, lise öÄŸrenimini Siverek’te gördü. 1973-76 yÄ±llarÄ±nda SeydiÅŸehir Alüminyum tesislerinde çalÄ±ÅŸtÄ±. 1976 yÄ±lÄ±ndan itibaren Ankara’da kimya mühendisliÄŸi eÄŸitimi aldÄ±. 1979 yÄ±lÄ±nda 4. sÄ±nÄ±fa devam ederken tutuklanarak önce Mamak Cezaevine, 1980 yÄ±lÄ±nda da DiyarbakÄ±r 5 Nolu Cezaevine götürüldü. Sümbül, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± RÄ±zgari-Ala RÄ±zgari davasÄ±ndan 8 yÄ±l ceza aldÄ±. 5 yÄ±l 3 ay yattÄ±ktan sonra ÅŸartlÄ± tahliye edildi. 1988 yÄ±lÄ±nÄ±n sonundan beri Ä°sveç’in baÅŸkenti Stockholm’de yaÅŸÄ±yor. (Stockholm/EVRENSEL)

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