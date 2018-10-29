â€˜Az personel ile maksimum karâ€™ mantÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti doÄŸuruyor

CHP'li Gamze AkkuÅŸ Ä°lgezdi 'az personelle, maksimum kar' mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hastanelerde, hasta ve hekimleri karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdiÄŸini belirtti.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gamze AkkuÅŸ Ä°lgezdi “az personelle, maksimum kar” mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hastanelerde, hasta ve hekimleri karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdiÄŸini belirtti.

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet olgusunun 2003 öncesinde de söz konusu olduÄŸunu ancak hekimlik mesleÄŸinin bir saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu için, ÅŸiddet vakalarÄ±na çok nadir rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°lgezdi “GeçmiÅŸte Türkiye’nin en çok güven duyulan meslek gruplarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelen hekimliÄŸe ve hekimlere yönelik ÅŸiddet bugün giderek artÄ±yorsa, sorumluluk öncelikle iktidarÄ±ndÄ±r” dedi.

‘SAÄžLIK DÖNÜÅžÜM HEKÄ°M HAKLARINI GERÄ°LETTÄ°’

2003’ten sonra deÄŸiÅŸen saÄŸlÄ±k politikalarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve hekimlerin haklarÄ±nÄ± gerilettiÄŸine dikkat çeken Ä°lgezdi ÅŸunlarÄ± söyledi; “ ‘SaÄŸlÄ±kta dönüÅŸüm’ denilen, makyajlÄ± reformla, saÄŸlÄ±k hizmetlerinin tamamen piyasanÄ±n emrine sunulmasÄ±, ticarethaneye dönüÅŸtürülen hastanelerde, doktorlarla hastalarÄ± sÄ±kça karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmektedir. KapsamÄ±nÄ± özel sigortalarÄ±n belirlediÄŸi teminat paketleri, saÄŸlÄ±k hizmetlerinin toplumun geniÅŸ kesimleri için, asgari düzeyde ulaÅŸÄ±labilen, lüks tüketim aracÄ± haline dönüÅŸmesine neden olmuÅŸtur.”

‘HEKÄ°MLER TÜKENMÄ°ÅžLÄ°K SENDROMUYLA KARÅžI KARÅžIYA’

33-34 saat nöbet tutan, buna karÅŸÄ±n sadece 8-9 saat dinlenip, yeniden görev baÅŸÄ±na dönen hekimlerin tükenmiÅŸlik sendromuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Ä°lgezdi; bütün verilerin saÄŸlÄ±k alanÄ±nÄ± ve ÅŸiddet olgusunu bir bütün olarak ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini gösterdiÄŸini ifade etti.

Resmi verilere göre 14 senede her saat baÅŸÄ± günde bir hekimin saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ä°lgezdi; “Acillerin ve polikliniklerin ‘olmazsa olmazÄ±’ haline gelen fiziki ve sözlü ÅŸiddetin polisiye tedbirlerle durdurulamayacaÄŸÄ± ortadadÄ±r. Hekime çok iÅŸ yüklenmesi, hastaya da müÅŸteri gözüyle bakÄ±lmasÄ±, bu gün karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸumuz ÅŸiddet sarmalÄ±nÄ± her geçen gün güçlendirmektedir. Kamuoyuna büyük bir reform olarak sunulan bugünkü sistem, 2003 öncesi tek tük rastlanan ÅŸiddeti artÄ±k meÅŸru, normal ve her gün karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir olgu haline getirmektedir” diye ifade etti.

‘BEYAZ KOD VAKASI 68 BÄ°N 375, BEYAZ KOD, KIRMIZI ALARM VERMEKTEDÄ°R’

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± kayÄ±tlarÄ±na göre, 2018 yÄ±lÄ± nisan ayÄ± itibariyle BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± doktor, hemÅŸire ve diÄŸer saÄŸlÄ±k personeli sayÄ±sÄ±nÄ±n 405 bin 14 olduÄŸunu belirten Ä°lgezdi ÅŸunlarÄ± söyledi; “Türkiye genelindeki devlet hastanelerinde 62 bin 741 doktor, 96 bin 429 hemÅŸire ve bin 493 acil tÄ±p uzmanÄ± görev yapmaktadÄ±r. Buna göre devlet hastanelerinde görev yapan doktor baÅŸÄ±na bin 288 hasta düÅŸerken, ÅŸiddet vakalarÄ±nÄ±n en sÄ±k görüldüÄŸü acil servislerde görev yapan Acil TÄ±p UzmanÄ± baÅŸÄ±na ise 54 bin 126 hasta düÅŸmektedir. KÄ±sacasÄ± “az personelle, maksimum kar” mantÄ±ÄŸÄ±yla iÅŸletilen hastaneler, hasta ve hekimleri karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmektedir.”

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine göre 14 MayÄ±s 2012 - 01 Nisan 2018 tarihleri arasÄ±nda kayÄ±tlara geçen Beyaz Kod vakasÄ± 68 bin 375 olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Ä°lgezdi “Beyaz kod, kÄ±rmÄ±zÄ± alarm vermektedir. Ne acÄ± ki, son 6 yÄ±lda, “ilk nefesinizden itibaren hayatÄ±nÄ±z boyunca yanÄ±ndayÄ±z” diyen 20 bin 706 saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± fiziki saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±r. Åžiddet vakalarÄ± en çok Devlet hastanelerinde görülmektedir. Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z beÅŸ yÄ±lda her saat baÅŸÄ± bir hekim ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ÅŸiddete maruz kalmasÄ±, “SaÄŸlÄ±kta Åžiddeti Önleme YasasÄ±”nÄ±n acilen Meclis gündemine gelmesinin zorunlu olduÄŸunu göstermektedir.

SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± fiziksel ve sözel ÅŸiddeti ortadan kaldÄ±rmak, saÄŸlÄ±k emekçilerinin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± iyileÅŸtirmek ve halkÄ±n parasÄ±z, kaliteli saÄŸlÄ±k hakkÄ±na ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n önündeki engelleri kaldÄ±rmak öncelikli görevimiz olmalÄ±dÄ±r” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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