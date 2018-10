â€˜Az personel ile maksimum karâ€™ mantÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti doÄŸuruyor

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi 'az personelle, maksimum kar' mantığının hastanelerde, hasta ve hekimleri karşı karşıya getirdiğini belirtti.

Sağlıkta şiddet olgusunun 2003 öncesinde de söz konusu olduğunu ancak hekimlik mesleğinin bir saygınlığı olduğu için, şiddet vakalarına çok nadir rastlandığını belirten İlgezdi “Geçmişte Türkiye’nin en çok güven duyulan meslek gruplarının başında gelen hekimliğe ve hekimlere yönelik şiddet bugün giderek artıyorsa, sorumluluk öncelikle iktidarındır” dedi.

‘SAĞLIK DÖNÜŞÜM HEKİM HAKLARINI GERİLETTİ’

2003’ten sonra değişen sağlık politikalarının sağlık çalışanları ve hekimlerin haklarını gerilettiğine dikkat çeken İlgezdi şunları söyledi; “ ‘Sağlıkta dönüşüm’ denilen, makyajlı reformla, sağlık hizmetlerinin tamamen piyasanın emrine sunulması, ticarethaneye dönüştürülen hastanelerde, doktorlarla hastaları sıkça karşı karşıya getirmektedir. Kapsamını özel sigortaların belirlediği teminat paketleri, sağlık hizmetlerinin toplumun geniş kesimleri için, asgari düzeyde ulaşılabilen, lüks tüketim aracı haline dönüşmesine neden olmuştur.”

‘HEKİMLER TÜKENMİŞLİK SENDROMUYLA KARŞI KARŞIYA’

33-34 saat nöbet tutan, buna karşın sadece 8-9 saat dinlenip, yeniden görev başına dönen hekimlerin tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya olduğunun altını çizen İlgezdi; bütün verilerin sağlık alanını ve şiddet olgusunu bir bütün olarak ele alınması gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Resmi verilere göre 14 senede her saat başı günde bir hekimin saldırıya uğradığını vurgulayan İlgezdi; “Acillerin ve polikliniklerin ‘olmazsa olmazı’ haline gelen fiziki ve sözlü şiddetin polisiye tedbirlerle durdurulamayacağı ortadadır. Hekime çok iş yüklenmesi, hastaya da müşteri gözüyle bakılması, bu gün karşı karşıya olduğumuz şiddet sarmalını her geçen gün güçlendirmektedir. Kamuoyuna büyük bir reform olarak sunulan bugünkü sistem, 2003 öncesi tek tük rastlanan şiddeti artık meşru, normal ve her gün karşılaştığımız bir olgu haline getirmektedir” diye ifade etti.

‘BEYAZ KOD VAKASI 68 BİN 375, BEYAZ KOD, KIRMIZI ALARM VERMEKTEDİR’

Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre, 2018 yılı nisan ayı itibariyle Bakanlığa bağlı doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli sayısının 405 bin 14 olduğunu belirten İlgezdi şunları söyledi; “Türkiye genelindeki devlet hastanelerinde 62 bin 741 doktor, 96 bin 429 hemşire ve bin 493 acil tıp uzmanı görev yapmaktadır. Buna göre devlet hastanelerinde görev yapan doktor başına bin 288 hasta düşerken, şiddet vakalarının en sık görüldüğü acil servislerde görev yapan Acil Tıp Uzmanı başına ise 54 bin 126 hasta düşmektedir. Kısacası “az personelle, maksimum kar” mantığıyla işletilen hastaneler, hasta ve hekimleri karşı karşıya getirmektedir.”

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 14 Mayıs 2012 - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında kayıtlara geçen Beyaz Kod vakası 68 bin 375 olduğunun altını çizen İlgezdi “Beyaz kod, kırmızı alarm vermektedir. Ne acı ki, son 6 yılda, “ilk nefesinizden itibaren hayatınız boyunca yanındayız” diyen 20 bin 706 sağlık çalışanı fiziki saldırıya uğramıştır. Şiddet vakaları en çok Devlet hastanelerinde görülmektedir. Geride bıraktığımız beş yılda her saat başı bir hekim ve sağlık çalışanının şiddete maruz kalması, “Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası”nın acilen Meclis gündemine gelmesinin zorunlu olduğunu göstermektedir.

Sağlık çalışanlarının uğradığı fiziksel ve sözel şiddeti ortadan kaldırmak, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmek ve halkın parasız, kaliteli sağlık hakkına ulaşımının önündeki engelleri kaldırmak öncelikli görevimiz olmalıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)

