Strazburgâ€™da Evrensel ile dayanÄ±ÅŸma ÅŸenliÄŸi

DÄ°DF Strazburg, Evrensel gazetesi ile dayanÄ±ÅŸma etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.

Evrensel gazetesi ile dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla DÄ°DF Strazburg tarafÄ±ndan bir etkinlik düzenlendi.

Åženlikte açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± DÄ°DF Strazburg adÄ±na Haydar ErtaÅŸoÄŸlu yaptÄ±. “DünyanÄ±n dört bir yanÄ±nda emekçilere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde gerçekleÅŸtirdiÄŸimiz etkinliÄŸimiz anlamlÄ±dÄ±r” diye sözlerine baÅŸlayan ErtaÅŸoÄŸlu, “Her türden ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa, Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa ve sosyal haklarÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ±na karÅŸÄ± hep birlikte mücadele etmeliyiz. ÇocuklarÄ±mÄ±z artÄ±k kendilerini buralÄ± saymakta. Bizler DÄ°DF olarak bu gerçekliÄŸi dikkate alarak çalÄ±ÅŸmalar yapmaktayÄ±z” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Åženlikte, CGT (Genel Emek Konfederasynu) adÄ±na Mikail Lembr'in yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilere ve basÄ±n üzerindeki baskÄ±lara dikkat çekildi. Lembr, “Ä°ÅŸte böyle bir ülkede 23 yÄ±ldÄ±r Evrensel yayÄ±n hayatÄ±na devam ediyor. Evrensel çok nadir bir gazete. Demokrasiden yana, laikliÄŸi ve özgürlükleri savunduÄŸu için CGT olarak Evrensel gibi basÄ±nÄ± destekliyoruz. Tabii ki biliyoruz Avrupa’da medya sermayenin yanÄ±nda. DünyanÄ±n sekiz zengin ülkesi dünya genelinde yaratÄ±lan tüm zenginliklerin yarÄ±sÄ±nÄ± gasbediyor. Sendikalar buna seyirci kalamaz. Ä°ÅŸçilerin birliÄŸi için kol kola yürüyüÅŸümüzü sürdereceÄŸiz” diyerek herkesi 6 KasÄ±m'da sendikalar tarafÄ±nda yapÄ±lacak büyük gösteriye katÄ±lmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Evrensel gazetesi adÄ±na konuÅŸan Evrensel Muhabiri Yücel Özdemir ise, “Biliyoruz ki, gazetemize yönelik baÅŸlatÄ±lan bu abluka sadece bizimle sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Türkiye’de az sayÄ±da kalan, ayakta durmayÄ± baÅŸaran diÄŸer dost gazeteler ve yayÄ±n organlarÄ± da benzer sorunlarÄ± yaÅŸÄ±yorlar” ifadelerini kullandÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

(Strazburg/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 17:12

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