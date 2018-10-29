BaÄŸdat: KÃ¼rdistan bÃ¶lgesindeki sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n kontrolÃ¼ bizde deÄŸil

Irak SÄ±nÄ±r KapÄ±larÄ± Kurumu BaÅŸkanÄ± KazÄ±m Akabi: IKBY'deki sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± halen oraya baÄŸlÄ± Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Irak SÄ±nÄ±r KapÄ±larÄ± Kurumu BaÅŸkanÄ± KazÄ±m Akabi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n idaresinin merkezi yönetimin kontrolünde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, söz konusu sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±n kontrolünün BaÄŸdat'a geçmesi için yeni hükümetin atmasÄ± gereken adÄ±mlar olduÄŸunu söyledi.

Akabi, baÅŸkent BaÄŸdat'ta düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, IKBY'deki sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Bu sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n BaÄŸdat merkezi hükümetinin kontrolü dÄ±ÅŸÄ±nda bulunduÄŸunu ifade eden Akabi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“IKBY'deki sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± halen oraya baÄŸlÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yor. Vaktiyle merkezi yönetimin kontrolüne geçmesi gerektiÄŸi yönünde çÄ±kan karar sonrasÄ± bu sÄ±nÄ±rlarÄ±n BaÄŸdat'a teslimi konusunda IKBY ile ikili ön anlaÅŸmalar imzaladÄ±k. IKBY'deki yetkililerin bu konudaki tutumu gayet olumluydu. Ancak ÅŸu an bu konuda engeller mevcut.”

Akabi, ülkedeki tüm sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n tek bir yönetimin kontrolü altÄ±nda toplanmasÄ± ve birden fazla gümrük kapÄ±sÄ±ndan kurtulmak için Adil Abdulmehdi hükümeti ve IKBY'nin atmasÄ± gereken adÄ±mlar olduÄŸunu dile getirdi.

Türkiye ile Ovaköy SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nÄ±n açÄ±lmasÄ± durumuna iliÅŸkin bir soru üzerine Akabi, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Türkiye ile yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± konusundaki görüÅŸmelerimiz eskiye dayanÄ±yor. Bunun için kurulan komiteye baÅŸkanlÄ±k ettim. Yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ± Duhok'tan mÄ± yoksa Musul'dan mÄ± geçecek gibi 4 ayrÄ± alternatif bulduk ve bunu eski BaÅŸbakan Haydar el-Ä°badi'ye ilettik. Halen bu konuda cevap bekliyoruz.” (BaÄŸdat/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 17:12

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