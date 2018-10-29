9 parti KÃ¼rtÃ§e iÃ§in platform kurdu

DiyarbakÄ±râ€™da bir araya gelen 9 KÃ¼rt partisi, KÃ¼rt dilinin geliÅŸtirilmesi, resmi dil olmasÄ± ve okullarda Ã¶ÄŸretilmesi amacÄ±yla ortak bir platform kurdu

GüneydoÄŸu Gazeteciler Cemiyetinde bir araya gelen HalklarÄ±n Demokrasi Partisi (HDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) , Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP), Kürdistan Demokrat Partisi – Kuzey (KDP-Bakur), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Ä°nsan ve Özgürlük Partisi ile Azadi Hareketi temsilcileri Kürtçe için platform kurduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±lar.

Ortak basÄ±n metnini ÖSP Genel BaÅŸkanÄ± Sinan Çiftyürek, Kürtçe’nin Kurmanci lehçesinde, Azadi Hareketinden SÄ±tkÄ± Zilan ise Zazaca lehçesinde okudu.

ASÄ°MÄ°LASYONA KARÅžI BÄ°R ARADALAR

Asimilasyona karÅŸÄ± birlikte ses vermek için 9 parti ile bir araya geldiklerini söyleyen Çiftyürek, “Bizler, ‘Bugün dilimiz yarÄ±n milletimiz yok olacak’ ÅŸeklinde yüzleÅŸtiÄŸimiz derin ve kanayan yaramÄ±zÄ± birlikte nasÄ±l sarabiliriz sorusuna yanÄ±t bulabilmek için bir aradayÄ±z. Siyasal, sivil kurumlarÄ±yla, aydÄ±n, sanatçÄ±, melleleriyle ve halkÄ±mÄ±zla dilimiz (Kurmanci, Zazaki) üzerindeki asimilasyona karÅŸÄ± yakÄ±n ve uzun vade de yapacaklarÄ±mÄ±zÄ±n belirlenmesi için bir aradayÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘HER HALK KENDÄ° DÄ°LÄ° Ä°LE VAR OLUR’

‘Her halk, dili ve kültürüyle var olur’ bilinciyle hayatÄ±n her alanÄ±nda Kürt halkÄ±nÄ± kendi dilini konuÅŸmaya çaÄŸÄ±rmak için ortaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Çiftyürek, “Bizler, dil konusunda uzman olan kurum ve ÅŸahsiyetlerimizin bir araya gelip yaratÄ±cÄ±, kapsayÄ±cÄ±, uzun soluklu görüÅŸ-öneri-projelerle ortak sinerji yaratmalarÄ±na zemin hazÄ±rlama da destek olmak istedik. Bizler, tv, radyo, gazete gibi kurumlarÄ±, aydÄ±n ve yazarlarÄ±mÄ±zÄ± bu kanayan yaramÄ±zda ortak bir çaÄŸrÄ± ile dikkatlerini yoÄŸunlaÅŸtÄ±rmak ve özel programlarla, yazÄ±nsal faaliyetle kampanyaya katkÄ± da bulunmaya çaÄŸÄ±rmak istedik” dedi.

HalkÄ±n feryadÄ±nÄ± baÅŸta BirleÅŸmiÅŸ Milletler, UNESCO olmak üzere dünya kamuoyuna duyurmak için hareket edeceklerini söyleyen Çiftyürek, “Bizler tüm bunlarla, sivil ve siyasal kadrolarÄ±mÄ±zda ve önemlisi halkÄ±mÄ±zda demokratik kültürün ve ulusal ittifakÄ±n iklimini güçlendirmeye katkÄ± da bulunabilmek için bir aradayÄ±z. Bu adÄ±mÄ±n bu yönde atÄ±lmÄ±ÅŸ son deÄŸil baÅŸlangÄ±ç adÄ±mÄ± olmasÄ±nÄ± diliyor ve çabalayacaÄŸÄ±z” dedi. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

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