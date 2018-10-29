BaÄŸdu cinayetinin Ã¼zerinden iki yÄ±l geÃ§ti, hiÃ§bir geliÅŸme yaÅŸanmadÄ±

Azadiya Welat Gazetesi Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Kadri BaÄŸdu cinayeti itiraflara raÄŸmen aydÄ±nlatÄ±lamÄ±yor.

Hamdullah KESEN

Adana’nÄ±n Seyhan ilçesi ÅžakirpaÅŸa semti Ova Mahallesi’nde 14 Ekim 2014 tarihinde bisikletiyle gazete daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatÄ±lan Azadiya Welat Gazetesi çalÄ±ÅŸanÄ± Kadri BaÄŸdu cinayeti itiraflara raÄŸmen aydÄ±nlatÄ±lamÄ±yor. Mezopotamya AjansÄ±’nÄ±n (MA) ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± IÅžÄ°D’li Servet Koç’un 23 Temmuz ve 24 Temmuz 2016 yÄ±lÄ±na ait görüntü ve yazÄ±ÅŸmalarÄ± ailenin avukatÄ± Tugay Bek tarafÄ±ndan Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na verildi. Üzerinden iki yÄ±l geçti, cinayet dosyasÄ±nda hiçbir geliÅŸme yaÅŸanmadÄ±.

Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan “terör deÄŸil, adli bir vaka” olarak deÄŸerlendirilip, “daimi arama” kararÄ±yla faili meçhule bÄ±rakÄ±lan soruÅŸturma dosyasÄ±nda yer alan Koç’un görüntü ve yazÄ±ÅŸmalarÄ±nda, cinayeti kimlerin ve nasÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lÄ±yor. Facebook hesabÄ± üzerinden Kadri BaÄŸdu’nun oÄŸlu Ferhat BaÄŸdu’ya üç adet videolu konuÅŸmasÄ±nÄ± gönderen Servet Koç, “Bu olayÄ± yapan en büyük sorumlu bir Murat BulanÄ±k, iki BarÄ±ÅŸ Tekçe. Ondan sonra ben, Taner, CoÅŸkun YalçÄ±n” itirafÄ±nda bulunuyor. Koç, BaÄŸdu’nun yanÄ± sÄ±ra Adana’da iÅŸlenen Yusuf Gülderen ve Ahmet Albay cinayetlerini de anlatÄ±yor. Koç’un “Murat BulanÄ±k hazÄ±rladÄ±” dediÄŸi infaz listesinde Kadri BaÄŸdu’nun oÄŸlu Ä°smail (Ferhat) BaÄŸdu, kÄ±zÄ± Mizgin BaÄŸdu ve akrabasÄ± kahveci Temel BaÄŸdu da bulunuyor.

‘3 CÄ°NAYET BÄ°RLÄ°KTE ELE ALINMALI’

Adana Barosu Cezaevi Ä°zleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± Avukat Tugay Bek (FotoÄŸraf: MA)

BaÄŸdu ailesi avukatÄ± Tugay Bek, IÅžÄ°D’li Servet Koç’un Murat BulanÄ±k’la maddi anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± olayÄ± itiraf ettiÄŸini düÅŸündüklerini kaydetti. Koç’un itiraflarÄ±yla Kobanê eylemleri sÄ±rasÄ±nda Adana’da yaÅŸanan 3 cinayetin (Kadri BaÄŸdu, Yusuf Gülderen, Ahmet Albay) aynÄ± IÅžÄ°D grubu tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸinin kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bek, üç cinayetin de birlikte ele alÄ±nÄ±p araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Bek, bunun için defalarca baÅŸvuru yaptÄ±klarÄ±nÄ± ancak sonuç alamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

‘Ä°TÄ°RAFA RAÄžMEN ADIM ATILMADI’

2 yÄ±l boyunca bu itiraflara raÄŸmen emniyetin de adÄ±m atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Bek, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Sadece soruÅŸturma dosyasÄ±na gelen bir yazÄ± var. Ä°tirafta adÄ± geçen kiÅŸilerin yakÄ±n bir dönem içerisinde bulunanlarÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n ifadesinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve bir kÄ±smÄ±nÄ±n ise bulunamadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin emniyetin bir bilgi notu var. Bunun siyasi cinayetler serisi olduÄŸu, birlikte ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi, DAÄ°Åž yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n bir parçasÄ± olduÄŸu yönündeki Ä±srarlarÄ±mÄ±zÄ± ve iddialarÄ±mÄ±zÄ± Servet Koç’un itiraflarÄ± doÄŸruluyor. SavcÄ± bu konuda soruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtirmiyor. Failleri yakalama noktasÄ±nda bir Ä±srar görmüyoruz.”

YANLIZCA BÄ°R CÄ°NAYET DEÄžÄ°L

IÅžÄ°D’li Koç’un 3 cinayetin kimlerce ve nasÄ±l iÅŸlendiÄŸini; emniyet tarafÄ±ndan nasÄ±l korunup kollandÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ettiÄŸini aktaran Bek, soruÅŸturmanÄ±n Koç’un itiraf ve iddialarÄ± üzerinden yürütülüp derinleÅŸtirilmesini istedi. Bek, “Biz Kadri BaÄŸdu cinayetinin peÅŸindeyiz. Bu cinayetlerin çözülmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Bu cinayetlerin çözülmemesinin temel nedeni; siyasi iktidarÄ±n Kobanê dayanÄ±ÅŸma eylemlerine iliÅŸkin perspektifidir” dedi.

“IÅžÄ°D’in sÄ±radan insanlara, muhalif kesimlere ve halka karÅŸÄ± örgütlenip silahlanmÄ±ÅŸ ve bunu kullanmakta çekinmeyen ve burada da polisi yanÄ±nda, arkasÄ±nda gören bir yapÄ±lanma olduÄŸunu dava dosyalarÄ± içerisinde görüyoruz” diyen Bek, ÅŸöyle devam etti: “Servet Koç’un beyanlarÄ±yla ele aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda aslÄ±nda bu soruÅŸturma yalnÄ±zca bir cinayet soruÅŸturmasÄ± deÄŸil, o tarihteki Cumhuriyet savcÄ±larÄ±nÄ± ve ilgili emniyet müdürlerini kapsayacak, derinleÅŸmesi gereken bir soruÅŸturmadÄ±r. SoruÅŸturmayla ilgili olan tüm kamu görevlileri hakkÄ±nda iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmasÄ± gerekiyor.”

‘DELÄ°L ÇOK SANIK YOK’

BaÄŸdu cinayetiyle ilgili gelinen aÅŸamayÄ± “Delil çok sanÄ±k yok” sözleriyle vurgulayan Bek, ÅŸöyle dedi: “SoruÅŸturma dosyasÄ±nda hem çok delil hem de Servet Koç’un itiraflarÄ± var. Buna raÄŸmen Cumhuriyet savcÄ±lÄ±klarÄ± ve emniyet müdürlükleri kÄ±lÄ±nÄ± kÄ±pÄ±rdatmÄ±yor. Bu cinayetlerin çözümü noktasÄ±nda bir adÄ±m bile atmÄ±yorlar. Gelinen noktada bu cinayetlerin üstünü örten, çözülmesi önünde engel teÅŸkil eden, kusur ve ihmali olan savcÄ±larÄ±n ve emniyet müdürlerinin hakkÄ±nda iÅŸlem baÅŸlatÄ±lÄ±p, yargÄ±lanmasÄ± gerekir. Kimdir bu kiÅŸiler? FETÖ üyesi midir, yoksa baÅŸka bir yapÄ±lanmanÄ±n parçasÄ± mÄ±dÄ±r? Ne maksatla bu cinayetlerin çözümü önünde engel teÅŸkil etmiÅŸlerdir. BunlarÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lmasÄ± gerekir.”

BAÄžDU’NUN OÄžLU: KOÇ Ä°TÄ°RAF ETTÄ°

Gazete daÄŸÄ±tÄ±mcÄ±sÄ± Kadri BaÄŸdu’nun oÄŸlu Ferhat BaÄŸdu, Servet Koç’un babasÄ±nÄ± öldürülmesiyle ilgili, “Kürt gazetesini daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± için biz öldürdük” dediÄŸini anlatarak, “Adamlar ‘biz yaptÄ±k’ diyorlar, yakalanmÄ±yorlar” dedi.

Servet Koç’un gazete daÄŸÄ±tÄ±mcÄ±sÄ± Kadri BaÄŸdu cinayetini anlattÄ±ÄŸÄ± yazÄ±ÅŸmalarÄ± ve görüntüleri gönderdiÄŸi BaÄŸdu’nun oÄŸlu Ferhat (Ä°smail) BaÄŸdu, IÅžÄ°D’lileri ve kendisine bu bilgilerin nasÄ±l geldiÄŸini anlattÄ±.

IÅžÄ°D’li Koç ile diÄŸer IÅžÄ°D’lilerin mahallelerinde oturup esnaflÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran BaÄŸdu, Taner, Ercan ve Talip Güler’in, amcasÄ± Temel BaÄŸdu’nun kahvehanesinin hemen karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan Güler Kasap ve Marketi’nin sahipleri olduÄŸunu ve diÄŸer IÅžÄ°D’lilerin de mahallede oturduÄŸunu öne sürdü.

Koç’un, Güler’in eniÅŸtesi olduÄŸunu belirten BaÄŸdu, “Bunlar Kobanê’ye gidip gelirlerdi. Birkaç kez çatÄ±ÅŸmada yaralanmÄ±ÅŸlardÄ±. Ellerinden sakatlanmÄ±ÅŸtÄ±. DevamlÄ± bunlarla birbirimizi görüyorduk. Bu isimlerle aramÄ±zda bir husumet yoktu; ama bizler mahallede politik insanlar olarak tanÄ±nÄ±r ve seviliriz” dedi. BaÄŸdu, IÅžÄ°D’lilerin 6-8 Ekim Kobanê eylemleri öncesi mahalleden evlerini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “14 Ekim SalÄ± günü saat 09.00 civarÄ±nda babama böyle alçak bir saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirildi” dedi. BaÄŸdu, babasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kendisiyle birlikte kÄ±z kardeÅŸi Mizgin (Berfin) ve amcasÄ± Temel BaÄŸdu’nun IÅžÄ°D’lilerin hedefinde olduÄŸunu aktardÄ±. (Adana/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 17:08

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