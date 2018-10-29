Hemzemin geÃ§itteki Ã¶lÃ¼mlÃ¼ kazalara eylemli tepki

Manisaâ€™da hemzemin geÃ§itte yaÅŸanan Ã¶lÃ¼mlÃ¼ kazalara karÅŸÄ± bÃ¶lge halkÄ± altgeÃ§it talebiyle oturma eylemi yaptÄ±.

Manisa'da son 1 ayda hemzemin geçitte 2 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi, vatandaÅŸÄ±n tepkisini topladÄ±. Oturma eylemi yaparak, Ä°zmir-AlaÅŸehir seferini yapan yolcu trenini 20 dakika bekleten vatandaÅŸlar, hemzemin geçide altgeçit yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Tren güvenlik açÄ±sÄ±ndan, topluluÄŸun yolu kapattÄ±ÄŸÄ± yere 500 metre mesafede durdu.

Barboros Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte bugün saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda bir araya gelen yaklaÅŸÄ±k 60 kiÅŸi, burada son bir ayda 2 kiÅŸinin yolcu trenin altÄ±nda kalarak ölmesine tepki gösterdi. Ä°lk olarak 4 Ekim'de 4 çocuk annesi Hatice Çakmak'Ä±n (40), geçen cumartesi günü ise lise öÄŸrencisi Sudenur Öztürk'ün (17), yolcu treninin altÄ±nda kalarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸine dikkat çekildi.

CHP Manisa Ä°l BaÅŸkanÄ± Semih Balaban, CHP'den Yunusemre Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na adaylÄ±k için baÅŸvuran Serdar Bozyaka, Mahalle MuhtarÄ± Siyami Alak da eyleme destek verdi. Altgeçit yapÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen ve oturma eylemi yapan vatandaÅŸlar, Ä°zmir-AlaÅŸehir seferini yapan yolcu trenini 20 dakika bekletti. Tren güvenlik açÄ±sÄ±ndan, topluluÄŸun yolu kapattÄ±ÄŸÄ± yere 500 metre mesafede durdu.

Barbaros Mahalle muhtarÄ± Siyami Alak, altgeçit yapÄ±lmasÄ± için gerekirse CumhurbaÅŸkanÄ±'na kadar çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, isteklerinin yerine getirilmesini istedi. CHP Manisa Ä°l BaÅŸkanÄ± Semih Balaban da “Biz daha önce de en az 4 defa uyarÄ±larÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k. Ä°nsanlarÄ±n hayatÄ± bu kadar mÄ± ucuz, bu kadar mÄ± önemsiz? GeliÅŸmiÅŸ ülkelerde bir insan bu ÅŸekilde bÄ±rakÄ±n ölmeyi, yaralansa bile sorumlular istifa eder ve hesabÄ±nÄ± verir. Ama 20 günde 2 deÄŸerli insanÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybediyor. Olan Barbaros Mahallesi sakinlerine oluyor. Yetkililerden bir özür, bir özeleÅŸtiri duymuyoruz. Uzun vadede projemiz, bu demir yolunun ÅŸehrin dÄ±ÅŸÄ±na çevreyoluna alÄ±nmasÄ±dÄ±r. KÄ±sa vadede de çok kolay çözümler var. Hemzemin geçitlerde altgeçitler yapÄ±labilir. Altgeçitler çok maliyetli projeler deÄŸildir. KÄ±sa sürede alt geçitlerle bu insanlarÄ±n can güvenliÄŸi saÄŸlanabilir” dedi.

Serdar Bozyaka ise "Hep ateÅŸ Barbaros Mahallesi'ne düÅŸüyor. Bu insanlar da kimsenin umurunda olmuyor. Bu iÅŸ vicdan meselesi, namus meselesi ve artÄ±k bu iÅŸ hukuk meselesidir” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 17:05

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