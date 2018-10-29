YoÄŸunda bakÄ±mda bile kelepÃ§eli muayene

Ä°HD Ä°Ã§ Anadolu'daki hapishanelerde yaÅŸanan hak ihlallerine dair raporunda kelepÃ§eli muayene uygulamasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini dile getirdi

Ä°HD Ankara Åžubesinin, Ä°ç Anadolu Bölgesi'ndeki hapishanelerde yaÅŸanan hak ihlallerine dair raporunda kelepçeli muayene uygulamasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ankara Åžube Hapishaneler Komisyonu, Ä°ç Anadolu Bölgesi'ndeki hapishanelerde yaÅŸanan hak ihlallerine dair rapor açÄ±kladÄ±. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Ä°HD MYK üyesi Nuray Çevirmen, cezaevinden bulunanlarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 2002'den bu yana 4 kat arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerken Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ±nda bulunan toplam 246 bin 416 tutuklu ve hükümlünün 3 bin 85'inin çocuk, 10 bin 19’unun ise kadÄ±n tutuklulardan oluÅŸtuÄŸunu söyledi.

FAKÄ°RLÄ°K BELGESÄ°NE RAÄžMEN YEMEK BORCU

Bolu F Tipi, Düzce T Tipi, Kayseri KadÄ±n KapalÄ± Cezaevi, KÄ±rÄ±kkale-HacÄ±lar F Tipi, Sincan KadÄ±n Hapishanelerindeki hak ihlallerini aktaran raporda çeÅŸitli hapishanelerde tutuklularÄ±n tek hücreli ring aracÄ± ile sevklerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kötü muamele ve ÅŸiddet gördükleri, kÄ±yafet kotalarÄ±nÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Bolu F Tipi Ceza Ä°nfaz Kurumu'nda fakirlik belgesini beyan etmesine raÄŸmen Mehmet Çelebi Çalan'a 2004 ve 2005 yÄ±llarÄ±na ait 3.964, 56 TL’lik bir yemek bedeli borcu çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve bu borcun iptal edilmediÄŸine deÄŸinildi. Gene aynÄ± ceza infaz kurumunda tutuklularÄ±n telefon görüÅŸmelerinin kesintiye uÄŸratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, istedikleri gazetelerin verilmediÄŸi ve kelepçeli muayene uygulamasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi söylendi.

Bafra T Tipi Hapishanesinden kanser tedavisi için Sincan F Tipi Hapishanesi'ne 9 Temmuz 2018'de sevk edilen Koçer Özdal'Ä±n tedavi sürecinde yataÄŸa kelepçeli olarak tutulduÄŸu, yoÄŸun bakÄ±mda olmasÄ±na raÄŸmen bu uygulamanÄ±n devam ettirildi ve 27 AÄŸustos 2018'de hayatÄ±nÄ± kaybeden hasta tutuklunun bileÄŸinde kelepçeden kaynaklÄ± yaralar tespit edildiÄŸi de raporda anlatÄ±ldÄ±.

BU UYGUAMALAR KÜRTLERE VE MUAHLÄ°FLERE YÖNELÄ°K

Ä°HD Ankara Åžube yönetici Fatin Kanat ise cezaevlerinin durumunun ülkenin durumunun aynasÄ± olduÄŸunu belirtirken daha önce iktidarÄ±n Avtupa BirliÄŸi standartlarÄ±nda hapishaneler yapmakla övündüÄŸünü fakat bugün fiziken Avrupa BirliÄŸi standartlarÄ±nda olan cezaevlerinde iÅŸkence ve kötü muamele ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Kanat, cezaevlerinde yaÅŸanan hak ihlallerine neden olan uygulamalarÄ±n Kürtlere ve muhaliflere yönelik olduÄŸunu ve bu uygulamalarÄ±n seçim kampanyasÄ±na dönüÅŸtüÄŸünü söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net