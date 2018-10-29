CezasÄ±nÄ± infaz ederken aynÄ± gerekÃ§eyle yeniden hapis

Ã–rgÃ¼t Ã¼yeliÄŸi gerekÃ§esiyle hapis cezasÄ± alan birine hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ infaz ettiÄŸi cezaevinde bir nottan kaynaklÄ± yeniden hapis cezasÄ± verildi.

Ä°nebolu M Tipi KapalÄ± Cezaevi’nden Kocaeli 1 No’lu F Tipi KapalÄ± Cezaevi’ne 2 Åžubat 2016 tarihinde sevk edilen Umut ÇamlÄ±bel’in cezaevi giriÅŸinde yapÄ±lan aramada kendisiyle birlikte getirdiÄŸi “TopraksÄ±zlar” isimli kitapta 5 parça doküman bulunduÄŸu gerekçesiyle hakkÄ±nda dava açÄ±ldÄ±.

“Örgüt üyeliÄŸinden” aldÄ±ÄŸÄ± 12 yÄ±l hapis cezasÄ± nedeniyle cezaevinde bulunan ÇamlÄ±bel’e, Kocaeli 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde 2017 yÄ±lÄ±nda açÄ±lan davada “örgüt üyesi olmak” iddiasÄ±yla ikinci kez 6 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi. ÇamlÄ±bel’e verilen ceza önce Ä°stinaf Mahkemesi sonra da YargÄ±tay tarafÄ±ndan onaylandÄ±. YargÄ±tay kararÄ±nÄ±, “TopraksÄ±zlar” isimli kitabÄ±n kapak kÄ±smÄ±nda bulunan 5 parça dokümana dayandÄ±rdÄ±.

KARÅžI OY: DOKÜMAN ÜYELÄ°ÄžE DELÄ°L DEÄžÄ°L

Ä°stinaf Mahkemesi’nde oy çokluÄŸuyla onaylanan kararda karÅŸÄ± oy kullanan hakim Tekin Karaca, YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi’nin 27 Åžubat 2017 tarihli “SilahlÄ± örgüte üye olma suçu temadi eden suçlardan olup yakalanma ile temadinin kesileceÄŸi kabul edilmiÅŸtir” kararÄ±na atÄ±fta bulundu. Karaca, “SÄ±rf örgütsel doküman bulundurmanÄ±n silahlÄ± terör örgütü üyeliÄŸine delil teÅŸkil edemeyeceÄŸi, sanÄ±ÄŸÄ±n atÄ±lÄ± suçtan beraatÄ±na karar vermek gerekirken mahkumiyetine karar verilmiÅŸ olmasÄ± kanuna aykÄ±rÄ± olup, sanÄ±k müdafinin istinaf itirazlarÄ± yerindedir.” dedi.

FotoÄŸraf: MA

ÇamlÄ±bel’in avukatÄ± AliÅŸan Åžahin de müvekkili hakkÄ±nda verilen kararÄ±n Ä°stinaf Mahkemesinde bir ay içinde onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendilerine tebliÄŸ edilmediÄŸini söyledi. YargÄ±tay tarafÄ±ndan da cezanÄ±n onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kararÄ± UYAP’tan göremediklerini dile getiren Åžahin, Anayasa Mahkemesi’ne baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘CEZAEVÄ°NDE NASIL ÖRGÜT ÜYESÄ° OLACAK?’

Åžahin, müvekkilinin 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana cezaevinde olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, “Örgüt adÄ±na not veya baÅŸka dokümanlar taÅŸÄ±masÄ± mantÄ±ÄŸa aykÄ±rÄ±dÄ±r. Müvekkilim zaten cezaevindedir, örgüt üyeliÄŸi korkunç bir iddiadÄ±r. Devletin gözetiminde olan bir cezaevinde örgüt üyesi nasÄ±l olunabilir? AramalarÄ±n sürekli yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, kamera sistemiyle izlendiÄŸi yüksek güvenlikli cezaevinde böyle bir suçlama yapÄ±lamayacaÄŸÄ±, yapÄ±lÄ±yorsa bunda cezaevi yönetiminin de sorumlu olacaÄŸÄ± kanaatindeyim. Müvekkilim cezaevinde bir mahkûmdur, silahlÄ± örgüt ile nasÄ±l baÄŸ kuracak” diye sordu.

AyrÄ±ca müvekkili ÇamlÄ±bel’in “örgüt üyeliÄŸi” iddiasÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸmiÅŸ hükmü infaz ettiÄŸine dikkat çeken Åžahin, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Devletin hüküm ve tasarrufu altÄ±nda aynÄ± suçu iÅŸlemesi mükerrer olarak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± pozitif hukuk ilkelerine de aykÄ±rÄ±dÄ±r. AynÄ± fiilden dolayÄ± iki kez yargÄ±lanmaz ilkesi hem ulusal hem de uluslararasÄ± hukukta mevcuttur. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin 7 numaralÄ± ek protokolünün 4’üncü maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda, ‘Hiç kimse bir devletin ceza yargÄ±lamasÄ± usulüne veya yasaya uygun olarak kesin bir hükümle mahkum edildiÄŸi ya da beraat ettiÄŸi suçtan dolayÄ± aynÄ± devletin yargÄ±sal yetkisi altÄ±ndaki yargÄ±lama usulleri çerçevesinde yeniden yargÄ±lanamaz ya da mahkum edilemez’ ÅŸeklinde düzenlenmiÅŸtir. Bu karar hukuksuzdur.” (MA)

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