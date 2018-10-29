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FotoÄŸraf: MA
Urfa Barosu yeni yÃ¶netimini seÃ§ti
29 Ekim 2018 16:52
Urfa Barosu yÃ¶netimini 'Demokrat Avukatlar Grubu' kazandÄ±. Baronun yeni baÅŸkanÄ± Abdullah Ã–ncel oldu.
Urfa Barosu, 34’üncü OlaÄŸan Genel Kurulu seçimlerini Tahir Elçi Konferans Salonu’nda gerçekleÅŸtirdi. Abdullah Öncel, Urfa Barosunun yeni baÅŸkanÄ± oldu.
Baro seçimleri oy verme iÅŸleminde 929 avukat oy kullandÄ±. Saat 17.00’de biten seçim sonrasÄ± oy sayÄ±mÄ± gecenin ilerleyen saatlerinde son buldu. Avukatlar Abdullah Öncel ve Ahmet Tüysüz’ün baro baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seçimde “Demokrat Avukatlar Grubu”nun adayÄ± Abdullah Öncel 579, avukat Ahmet Tüysüz 350 oy aldÄ±.
Baro yönetimi ise Esra Yurum AktaÅŸ, GülÅŸah Turman KÄ±lÄ±ç, Faruk DoÄŸan, Halil Olgun, Velat Karahan, Necati TaÅŸ, Ronahi PaydaÅŸ, Mevlüt GüneÅŸ, Bülent Kurt ve Bahyettin AsaoÄŸlu’dan oluÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)
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