Tunus'ta canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ±: 9 kiÅŸi yaralandÄ±

Tunusâ€™ta bir tiyatro binasÄ± Ã¶nÃ¼nde canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± yaÅŸandÄ±. SaldÄ±rÄ±da 8'i polis toplam 9 kiÅŸi yaralandÄ±.

Tunus'un baÅŸkentindeki en iÅŸlek caddelerden birinde 30 yaÅŸlarÄ±ndaki bir kadÄ±n üzerindeki bombayÄ± patlattÄ±. CanlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ±nda 8'i polis 9 kiÅŸi yaralandÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Süfyan es-Zeak, baÅŸkent Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde polis ekibini hedef alan 30'lu yaÅŸlardaki bir kadÄ±nÄ±n üzerindeki bombayÄ± infilak ettirdiÄŸini söyledi.

Olayda söz konusu kadÄ±nÄ±n öldüÄŸünü, 8 polis ile bir sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Zeak, yaralÄ±larÄ±n durumu ve olaya iliÅŸkin daha fazla bilgi vermedi.

Habib Burgiba Caddesi'nde bugünkü olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yere çok yakÄ±n bir noktada 24 KasÄ±m 2015'te de CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± MuhafÄ±z AlayÄ±'nÄ± hedef alan bir intihar saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlemiÅŸ, saldÄ±rÄ±da 12 polis hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. (Tunus/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 17:25

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