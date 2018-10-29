Tunus'ta canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ±

Tunusâ€™ta bir tiyatro binasÄ± Ã¶nÃ¼nde canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±sÄ± yaÅŸandÄ±.

Tunus'un baÅŸkentindeki en iÅŸlek caddelerden birinde bir kadÄ±n üzerine yerleÅŸtirdiÄŸi bombayÄ± infilak ettirdi. Görgü tanÄ±klarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre, baÅŸkent Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde bulunan tiyatro binasÄ± önünde bir kadÄ±n üzerindeki bombayÄ± patlattÄ±.

Güvenlik ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin olay yerini güvenlik kordonu altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, olayda ölü ya da yaralÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin ise bilgi verilmedi. (Tunus/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 16:55

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