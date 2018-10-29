GÃ¶revden alÄ±nan muhtarlar: KayyÄ±m atanmasÄ± siyasi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revinden alÄ±nan muhtarlardan Ã–mer Ayaz: KayyÄ±m atanan kÃ¶ylerde HDPâ€™ye Ã§ok yÃ¼ksek oylar Ã§Ä±kÄ±yor

Van Özalp’ta gerekçe bildirilmeden görevinden alÄ±narak yerlerine kayyÄ±m atanan muhtarlar, seçilmiÅŸ olduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, görevden alÄ±nmalarÄ±nÄ±n siyasi olduÄŸunu söyledi. Görevden alÄ±nan Mehmetalan Mahallesi MuhtarÄ± Ömer Ayaz, “KayyÄ±m atanan köylerde HDP’ye çok yüksek oylar çÄ±kÄ±yor” dedi.

Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan görevinden alÄ±nan 259 muhtardan 4’ü Van’Ä±n Özalp ilçesinden. Ä°lçeye baÄŸlÄ± YarÄ±mkaya ve Mehmetalan mahalle muhtarlarÄ±na görevden alÄ±ndÄ±klarÄ± tebliÄŸ edildi. Muhtarlar, gerekçe belirtilmeden görevden alÄ±nmalarÄ±nÄ± siyasi olduÄŸunu düÅŸünüyor.

MA’dan Müjdat Can’Ä±n haberine göre, 24 Haziran seçimlerinde, YarÄ±mkaya mahallesinde kurulan sandÄ±kta HalklarÄ±n Demokratik Partisi’nin (HDP) 375, AKP’nin 5 oy almasÄ± dikkat çekerken, yine Mehmetalan mahallesinin sandÄ±klarÄ±nÄ±n birleÅŸtiÄŸi Tepedam mahallesinde HDP 1077, AKP de 92 oy aldÄ±.

‘HALKIN Ä°RADESÄ°YLE SEÇÄ°LDÄ°M’

Yerine kayyÄ±m atanan YarÄ±mkaya Mahallesi MuhtarÄ± Hamit Örnek, seçimlerde halkÄ±n iradesiyle muhtarlÄ±ÄŸa geldiÄŸini söyleyerek, görevden alÄ±nmamalarÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. Görevden neden alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± henüz bilmediÄŸini dile getiren Örnek, “Kaymakam bizi çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda da gidiyorduk. Görevimi dört dörtlük yaptÄ±ÄŸÄ±mdan eminim. Benim vicdanÄ±m rahattÄ±r” dedi.

‘OY VEREN HALK ÇOK TEPKÄ°LÄ°’

Örnek, görevden alÄ±nmasÄ±na halkÄ±n tepkisinin de büyük olduÄŸunu belirterek, “Bana ‘Seni neden görevden aldÄ±lar?’ diye soruyorlar. Ben neden alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ma dair bir ÅŸey söyleyemiyorum. Bu nedenle vatandaÅŸ da bu durumdan çok rahatsÄ±z ve tepkilidir” diye konuÅŸtu.

‘BURADA HDP YÜZDE 80’Ä°N ALTINA DÜÅžMEZ’

Görevden alÄ±nan Mehmetalan Mahallesi MuhtarÄ± Ömer Ayaz da, gelen yazÄ±da ne ÅŸekilde, hangi gerekçeyle görevden alÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ±n yazmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, kararÄ±n siyasi olduÄŸunu belirtti. Ayaz, “Burada HDP’ye yüksek miktarda oy çÄ±kÄ±yor. Her köyden de çok yüksek oy çÄ±kÄ±yor. Bizimle alakalÄ± verilen karar siyasidir. Hiçbir köyde HDP yüzde 80’in altÄ±na düÅŸmüyor” ifadelerini kullandÄ±.

‘SEÇÄ°M ÖNCESÄ° BASKI VARDI’

“YalnÄ±zca elimize bir kaÄŸÄ±t verilerek görevden alÄ±ndÄ±nÄ±z” denildiÄŸini ifade eden Ayaz, 24 Haziran seçimleri öncesi üzerlerinde baskÄ±nÄ±n da söz konusu olduÄŸunu söyledi. Ayaz bu durumu ÅŸöyle açÄ±kladÄ±: “Seçim öncesi oylarÄ±nÄ±zÄ± ÅŸu partiye, bu partiye verin diye bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar vardÄ±. Bir de seçim zamanÄ±nda sandÄ±k taÅŸÄ±ma olaylarÄ± vardÄ±. SandÄ±k taÅŸÄ±mada bizim köy Tepedam köyüne taÅŸÄ±ndÄ±. Aradaki mesafe 6-7 kilometredir. Bu yolda araç önce verilmiyordu. Halk, kendi oyuna sahip çÄ±kÄ±yordu. Millet ‘biz kalkÄ±p yaya gideceÄŸiz oy kullanmaya’ dedi. Bir gün öncesinden araba ayarlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar. BaktÄ±lar millet seçime gidecek oyunu kullanacak tercihini yapacak, araç ayarladÄ±lar. Seçim bölgesinde de sÄ±kÄ±ntÄ±lar vardÄ±. Mesela dar bir koridora 4 köy için 3 sÄ±nÄ±f kurmuÅŸlardÄ±. Milleti oy kullanmaya parça parça alÄ±yorduk. Millet bu kadar kararlÄ± olmazsa gelip kapÄ±da beklemez. Milletin kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±, bunlarÄ± bozdu. Böyle olunca da bizim muhtarlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za da yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 16:52

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