Filistinâ€™de sosyal gÃ¼venlik tasarÄ±sÄ± protesto edildi

Filistinâ€™de 1 KasÄ±mâ€™da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek sosyal gÃ¼venlik yasasÄ± protesto edildi.

Filistin’de sosyal güvenlik alanÄ±nÄ± düzenleyen yasa tasarÄ±sÄ±na dönük iÅŸçi ve emekçilerin tepkileri sürüyor. 2 yÄ±ldÄ±r tartÄ±ÅŸmaya açÄ±lan taslaÄŸÄ±n 1 KasÄ±m’da yürürlüÄŸe girmesi bekleniyor.

BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentindeki el-Menare MeydanÄ±'nda toplanan binlerce Filistinli, yeni sosyal güvenlik kanununu protesto etti. Filistinli iÅŸçi ve emekçiler, yeni kanunun tüm kesimlere eÅŸitliÄŸi saÄŸlayacak ÅŸekilde düzenlenmesini istiyor.

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Özel sektörde çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin sosyal güvenlik düzenlemesini kapsayan tasarÄ±ya karÅŸÄ± çÄ±kan Filistin Genel Sendikalar Federasyonu ve kitle örgütleri erteleme ya da zorunluluk getiren tasarÄ±nÄ±n opsiyonel hale getirilmesini istiyor. UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütü’nün önerileri doÄŸrultusunda hazÄ±rlanan tasarÄ±yÄ± protesto eden Filistinli iÅŸçi ve emekçiler, ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ±’nÄ±n da istifasÄ±nÄ± istiyor.

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SOSYAL GÜVENLÄ°K KANUNU NE GETÄ°RÄ°YOR?

1 KasÄ±m’da yürürlüÄŸe girmesi beklenen kanun tasarÄ±sÄ± 2016’da Mahmud Abbas tarafÄ±ndan imzalandÄ±. TasarÄ± emeklilik için 60 yaÅŸ zorunluluÄŸunu öngörüyor. TasarÄ±yla birlikte iÅŸçi kesimi ücretlerinden yüzde 7’lik bir kesinti payÄ± öngörülüyor. TasarÄ± ilk hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nda bu rakam yüzde 7,5 idi. Ancak tepkiler üzerine yarÄ±m puanlÄ±k bir düzenleme yapÄ±ldÄ±. Ancak iÅŸçi temsilcileri yüzde 7’lik oranÄ±n yüzde 4’e çekilmesini istiyor. Dul ve yetimlerin ölen eÅŸ ve ebeveynlerinden kaynaklanan maaÅŸ hakkÄ± ise elinden alÄ±nÄ±yor. Hamas Filistinli ÅŸehitlerin haklarÄ±nÄ± gözetmediÄŸini söyleyerek tasarÄ±yÄ± reddetti.

1994 Paris Ekonomik AnlaÅŸmasÄ±’yla oluÅŸturulan kÄ±dem tazminatÄ± fonu tasarÄ±yla Ä°srail’den Filistin’e devredilecek. Düzenlemeyle rakam tam olarak bilinmemekle birlikte 10-50 milyon ÅŸekellik bir paranÄ±n Filistin’e aktarÄ±lmasÄ± saÄŸlanacak. (DIÅž HABERLER)

FotoÄŸraf: AA

FotoÄŸraf: AA

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