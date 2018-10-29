Ã‡orluâ€™da â€˜Ã‡Ã¶kÃ¼ÅŸten Ã‡Ä±kÄ±ÅŸaâ€™ Forumu: Ã‡Ä±kÄ±ÅŸ iÃ§in birlikte mÃ¼cadele

Ã‡orluâ€™da ekonomik kriz forumu: Binlerce iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±lÄ±rken tekellerin karÄ±nÄ±n hÃ¢lÃ¢ bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Çorlu’da siyasi partiler, sendika ve baÄŸÄ±msÄ±z kiÅŸilerden oluÅŸan KatÄ±lÄ±mcÄ± Demokrasi Grubu “ÇöküÅŸten ÇÄ±kÄ±ÅŸa” konulu forum düzenledi. Sosyolog Veli SaçÄ±lÄ±k, Milletvekili BarÄ±ÅŸ Atay, Gazeteci-Yazar Can Soyer ve Teori ve Eylem Dergisinden Arif KoÅŸar’Ä±n katÄ±lÄ±mcÄ± olarak bulunduÄŸu forum Menduh Åževket Esendal Salonu’nda gerçekleÅŸti.

KatÄ±lÄ±mÄ±n yoÄŸun olduÄŸu foruma, direniÅŸte olan Aygün Alüminyum iÅŸçileri ile birlikte deri, tekstil ve metal iÅŸ kollarÄ±ndan iÅŸçiler de katÄ±ldÄ±. Forum öncesi sahneye çaÄŸrÄ±lan Aygün Alüminyum iÅŸçileri, mücadelelerini anlatarak dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Forumda ilk sözü alan Can Soyer, 12 Eylül’den beri ülkenin gericileÅŸtirildiÄŸini belirterek demokratik hak ve özgürlüklerde gerileme olduÄŸunu ifade etti. Soyer, “ÇÄ±kÄ±ÅŸ için ise AKP karÅŸÄ±tÄ± kesimlerin bir cephe örgütlemesiyle Cumhuriyetin kazanÄ±mlarÄ± korunabilir” dedi. Bu görüÅŸe dinleyicilerden, “AKP’nin sÄ±nÄ±fsal yapÄ±sÄ±nÄ±n, arkasÄ±ndaki sermaye güçlerini ve programÄ± hesaba katÄ±lmadan mücadele edilemeyeceÄŸi” itirazlarÄ± geldi.

Daha sonra söz alan Veli SaçÄ±lÄ±k ise KHK ile iÅŸinden olmasÄ±ndan sonra verilen mücadeleyi anlattÄ±. SaçÄ±lÄ±k, “Ben hiç deÄŸilse geleceÄŸe mücadele ettim diyeceÄŸim” dedi.

Daha sonra söz alan Arif KoÅŸar ise çöküÅŸün ekonomik alanlarÄ±na deÄŸindi. KoÅŸar, “ArtÄ±k kriz var mÄ± yok mu tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸti. Binlerce iÅŸçi iÅŸten atÄ±lÄ±rken tekellerin karÄ±nÄ±n hâlâ büyüdüÄŸü görülüyor. AKP ise sermayenin programÄ±nÄ± uygulayarak faturayÄ± emekçilere yÄ±kmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Krizin ana nedeninin kapitalizmin yapÄ±sal nedenleri ve AKP’nin emperyalist tekellere ve batÄ±ya baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan kaynaklanmaktadÄ±r” dedi.

KoÅŸar ÅŸöyle devam etti: “ÇÄ±kÄ±ÅŸ yolu AKP’nin yeni Türkiyesine karÅŸÄ± sadece eski Türkiye için mücadele etmekten geçmemektedir. Eski Türkiye’de de emekçiler iliklerine kadar sömürülüyor, MGK kararlarÄ± ile yönetiliyordu. Onun yerine baÅŸta iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± olmak üzere emekçilerin talepleri etrafÄ±nda mücadelenin büyütülmesi, mücadele etrafÄ±nda birliÄŸin saÄŸlanmasÄ± gerekir. Krizden çÄ±kÄ±ÅŸ için iÅŸten atÄ±lmalarÄ±n yasaklanmasÄ±, eriyen ücretlerin kayÄ±plarÄ±nÄ±n giderilmesi, temel tüketim mallarÄ±na yapÄ±lan zamlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, adaletli bir vergi sisteminin kurulmasÄ±, baÅŸta eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k olmak üzere kamu hizmetlerinin parasÄ±z hale getirilmesi gibi talepler etrafÄ±nda mücadeleyi ilerletmeliyiz.”

Son sözü alan Milletvekili BarÄ±ÅŸ Atay ise AKP’nin sinema/sanat alanÄ± ile halkÄ±n uyutup gerçek dÄ±ÅŸÄ± fikirleri topluma empoze etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Atay, devrimci demokrat kesimlerin bir araya gelerek AKP iktidarÄ±na karÅŸÄ± ortak mücadele yürütülmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Salondan söz alan katÄ±lÄ±mcÄ±lar ise Trakya’nÄ±n çevre felaketi ile yüz yüze olduÄŸunu belirterek, verdikleri mücadele için dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (Çorlu/EVRENSEL)

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