'HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri 29 Ekim'i kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±nda kutluyor'

Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±â€™yla ilgili konuÅŸan Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸâ€™ten Kadir Kurt 'Cumhuriyet BayramÄ±â€™nÄ± kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±nda kutluyorlar' dedi.

Sadiye ESER

Ä°ÅŸçilerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi ve tutuklandÄ±ÄŸÄ±, 2 milyondan fazla aÄŸacÄ±n kesildiÄŸi Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±’yla ilgili Prof. Dr. Beyza Üstün, “Ä°ÅŸçiler katlediliyor hükümet ÅŸov yapÄ±yor” derken Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ’ten Kadir Kurt ise, “Cumhuriyet BayramÄ±’nÄ± kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±nda kutluyorlar” dedi.

Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±, ekolojik dengeleri bozmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda, havalimanÄ± iÅŸçiler için “mezarlÄ±ÄŸa” dönüÅŸtü. Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisinin (Ä°SÄ°G) verilerine göre havalimanÄ±nda bugüne kadar 38 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ancak sayÄ±nÄ±n daha fazla olduÄŸu da iddia ediliyor. Nitekim geçtiÄŸimiz günlerde rögarda cansÄ±z bedeni bulunan iÅŸçinin kim olduÄŸu açÄ±klanmazken bu iÅŸçi ile ilgili yetkili mercilerden bir açÄ±klama da gelmedi.

TÜRKÄ°YE BÜYÜYOR ALGISI YARATMAK Ä°STÄ°YORLAR

Ä°nÅŸaat ve YapÄ± Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (Ä°YÄ°-SEN) Genel BaÅŸkanÄ± Ali Öztutan, açÄ±lÄ±ÅŸÄ±n sadece bir gösteriÅŸ olduÄŸunu ifade etti. Öztutan, “Türkiye büyüyor, geliÅŸiyor” algÄ±sÄ±nÄ±n yaratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. DiÄŸer yandan yüzlerce insanÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bir gerçeklik olduÄŸunu ifade eden Öztutan, “Onlarca insan emeÄŸinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadan kapÄ±nÄ±n önüne konuldu. O ÅŸantiye halen devam ediyor. TamamÄ± bitmeden bir açÄ±lÄ±ÅŸ yapÄ±lIYOR. Åžantiye devam ederken açÄ±lÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ± ile iÅŸçiler yeni tehlikeler ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacak” dedi.

‘Ä°SYANDAN BU YANA 3 Ä°ÅžÇÄ° ÖLDÜ’

Ä°ÅŸçilerin 14 Eylül’deki isyanÄ±nÄ± hatÄ±rlatan 3. HavalimanÄ± Ä°ÅŸçileriyle DayanÄ±ÅŸma Platformu Üyesi Prof. Beyza Üstün “Bu isyanÄ±n olduÄŸu günden bu yana 3 tane iÅŸçi öldü. Biri tesadüfen bulundu, kim olduÄŸu belli deÄŸil. YabancÄ± uyruklu olduÄŸu düÅŸünülüyor. DüÅŸünün bu kadar kolay bir rögarda ceset tesadüfen bulunabiliyor” dedi.

Åžirketlerin kalkÄ±nma için o alanda bulunan her ÅŸeyi yok ettiÄŸini sözlerine ekleyen Üstün, “Bunun yaptÄ±rÄ±mÄ±nda Ä±srarlÄ± olan AKP ve onun yöneticisi de kendi egemenlik ÅŸovunu yapÄ±yor. KalkÄ±nan halklar ve iÅŸçiler deÄŸil. Yok olan oradaki canlÄ±lar, o bölgede yaÅŸayan insanlarÄ±n da tarÄ±m alanlarÄ± ve yaÅŸam alanlarÄ± ellerinden zorla acele kamulaÅŸtÄ±rmalarla alÄ±nÄ±yor. Bu iÅŸlem bu hÄ±z ve bu Ä±srarla sürüyor” dedi.

‘Ä°NÅžAAT Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NÄ° YAPTIKLARI ALANA SOKMUYORLAR’

Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ Örgütlenme Sekreteri Kadir Kurt da, “Bu açÄ±lÄ±ÅŸÄ±n Türkiye’nin cumhuriyet tarihinin yüz karasÄ± olduÄŸunu belirtmek isterim. Çünkü 29 Ekim Cumhuriyet BayramÄ±’nda yapÄ±lÄ±yor. Cumhuriyet rejimi için kimsesizlerin kimsesi derler. Fakat böylesi bir anlam yükledikleri bir günü adeta bir kimsesizler mezarlÄ±ÄŸÄ±nda kutluyorlar. Bunu kutlarlarken, Türkiye’nin bu topraklarda en yalnÄ±z en sahipsiz insanÄ± bence inÅŸaat iÅŸçisidir. OnlarÄ± dÄ±ÅŸlayarak, onlarÄ± yaptÄ±klarÄ± alana sokmayarak iÅŸçinin emeÄŸi üzerinden bir projenin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapÄ±yorlar” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

NE OLMUÅžTU?

Ä°ÅŸçiler kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na ve iÅŸ cinayetlerine karÅŸÄ± biriken öfkelerini 14 Eylül’de eylem yaparak gösterdi. On binlerce iÅŸçi çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi için iÅŸ bÄ±rakma eylemi yaptÄ±. Ä°ÅŸçilerin ÅŸirket yönetimine ilettikleri listede “eyleme katÄ±lan iÅŸçilerin iÅŸten atÄ±lmamasÄ±, servis sorununun çözülmesi, yatakhane ve banyo temizliklerinin düzenli yapÄ±lmasÄ±, tahtakurusu sorununun giderilmesi, ücretlerin tamamÄ±nÄ±n hesaba yatÄ±rÄ±lmasÄ±, ödenmeyen ücretlerin ödenmesi” gibi talepler yer aldÄ±. Åžirket bu talepleri kabul etmezken, jandarma ise iÅŸçilerin koÄŸuÅŸlarÄ±na baskÄ±n yaparak 600’e yakÄ±n iÅŸçiyi gözaltÄ±na aldÄ±. Mahkemeye çÄ±karÄ±lan 37 iÅŸçi tutuklandÄ±. Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut da tutuklananlar arasÄ±nda yer aldÄ±. Daha sonra iÅŸçilerden 6’sÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ä°ÅŸçilere yönelik baskÄ±lar artarak devam ederken 22 Ekim’de ücretlerini alamayan 100 iÅŸçi iÅŸ bÄ±rakma eylemi yaptÄ±. Ä°GA firmasÄ±nÄ±n yetkileri ile görüÅŸen iÅŸçilere 27 Ekim Cuma günü ücretlerinin yatÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi. Ancak ücretleri yatÄ±rÄ±lmayan iÅŸçiler, iÅŸten ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±. (Ä°stanbul/MA)

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