68 yaÅŸÄ±nda, gÃ¼nlÃ¼k 30 liraya hÃ¢lÃ¢ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

UÅŸaklÄ± 68 yaÅŸÄ±ndaki taÅŸ ustasÄ± Muammer ErdoÄŸan, yarÄ±m asrÄ± aÅŸkÄ±n taÅŸ ocaklarÄ±nda kÃ¼feki taÅŸÄ± keserek geÃ§imini saÄŸlÄ±yor.

Soner KILINÇ

UÅŸaklÄ± 68 yaÅŸÄ±ndaki taÅŸ ustasÄ± Muammer ErdoÄŸan, nasÄ±rlÄ± elleriyle yarÄ±m asrÄ± aÅŸkÄ±n taÅŸ ocaklarÄ±nda küfeki taÅŸÄ± keserek geçimini saÄŸlÄ±yor.

Ä°lerlemiÅŸ yaÅŸÄ±na raÄŸmen yaz kÄ±ÅŸ demeden her sabah elinde kazmasÄ±yla daÄŸÄ±n yolunu tutan ErdoÄŸan, çetin kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na aldÄ±rmadan günde 8 saat taÅŸ ocaÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yor. Küçük yaÅŸta babasÄ±nÄ± kaybeden ve 15 yaÅŸÄ±ndan bu yana taÅŸ ocaklarÄ±nda çalÄ±ÅŸan ErdoÄŸan, 53 yÄ±ldÄ±r taÅŸ ocaklarÄ±ndan ekmeÄŸini kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ömrü el verdiÄŸi müddetçe de aynÄ± ÅŸekilde devam edeceÄŸini söyledi.

Küfeki taÅŸÄ±nÄ±n yerin altÄ±nda iken yumuÅŸak, çÄ±kartÄ±ldÄ±ktan bir süre sonra sertleÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Bizans ve OsmanlÄ± dönemi mimari eserlerinde sÄ±kça kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan ErdoÄŸan, üzerine çivi çakÄ±labildiÄŸi için de mimari projelerin çatÄ±, kapÄ± ve pencere altlarÄ± için uygun olduÄŸunu ifade etti.

Yüzeyin hemen altÄ±nda bulunan küfeki taÅŸÄ±nÄ± kazma, demir çubuklar, murç, balyoz yardÄ±mÄ±yla çÄ±kartarak deÄŸiÅŸik boyutlarda pürüzsüz olarak kestiÄŸini anlatan ErdoÄŸan, günde en fazla 10 taÅŸ kesebildiÄŸini kaydetti.

TaÅŸ ocaÄŸÄ±na gitmek için 4-5 kilometre yol yürüdüÄŸünü söyleyen ErdoÄŸan, günlük kazancÄ±nÄ±n 30-40 lira arasÄ±nda olduÄŸunu belirtti.

ErdoÄŸan, “Zor bir iÅŸ bizimkisi ama dört çocuÄŸumu bu iÅŸi yaparak büyüttüm. Eskiden iÅŸler daha iyiydi artÄ±k o kadar iyi deÄŸil” dedi.

FotoÄŸraf: Soner KÄ±lÄ±nç/AA

KÜFEKÄ° TAÅžI

Organik tortul taÅŸÄ± olan küfeki, kalker, silis ve fosil (istiridye ve midye gibi) çökeltilerinden oluÅŸuyor. AçÄ±k bej, açÄ±k sarÄ±, gri tonlarda, ince taneli ve kumlu görünümde, fosilli, boÅŸluklu ve kristalli, kompakt bir taÅŸ olan küfeki, ocaktan çÄ±kmadan önce yumuÅŸak, daha sonra havadaki karbondioksit gazÄ± sayesinde sertleÅŸiyor. SertleÅŸen küfeki taÅŸÄ± uzun süre sertliÄŸini koruyor. YÄ±llar geçtikçe betona nispetle mukavemeti daha da artÄ±yor.

Bizans ve OsmanlÄ± dönemlerinde çok sayÄ±da önemli mimari eserde temel yapÄ± taÅŸÄ± olarak yararlanÄ±lan küfeki taÅŸÄ± Ä°stanbul SurlarÄ±, TopkapÄ± SarayÄ±, Süleymaniye Camisi’nde kullanÄ±ldÄ±.Mimar Sinan’Ä±n da pek çok eserinde küfeki taÅŸÄ±nÄ± tercih ettiÄŸi biliniyor. (AA)

www.evrensel.net