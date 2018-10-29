BahÃ§eli GÃ¶kÃ§ekâ€™e gÃ¶z kÄ±rptÄ±: MHP'ye ÅŸeref kazandÄ±rÄ±r

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Melih GÃ¶kÃ§ek'in MHP'den adaylÄ±ÄŸÄ±yla ilgili iddialara yanÄ±t verdi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Ankara eski BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayÄ± olarak gösterileceÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, “SayÄ±n Gökçek ile yakÄ±n tarihte görüÅŸmemiz olmadÄ±. MHP'den gönül rÄ±zasÄ±yla 'Ben belediye baÅŸkanÄ± adayÄ± olmak istiyorum' diyorsa bu hayÄ±rlÄ± bir konudur ve MHP'ye ÅŸeref kazandÄ±rÄ±r” dedi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Ankara'daki Osmaniye VakfÄ±'nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ± için düzenlenen törene katÄ±ldÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan MHP milletvekilleriyle birlikte vakfÄ± gezen Bahçeli, burada gazetecilerin gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Devlet Bahçeli, Ä°stanbul'daki Cumhuriyet BayramÄ± resepsiyonuna neden gitmediÄŸi yönündeki soruya, “Osmaniye VakfÄ±'nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±k, o yüzden gitmedik” diye cevap verdi.

'MHP'YE ÅžEREF KAZANDIRIR'

Bahçeli, MHP'nin Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için Melih Gökçek'i aday gösterecekleri yönündeki iddialarÄ±n anÄ±msatÄ±lmasÄ± üzerine ÅŸunlarÄ± söyledi:

“SayÄ±n Gökçek ile yakÄ±n tarihte görüÅŸmemiz olmadÄ±. Kendilerine Ankara'da MHP'nin belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±ÄŸÄ± konusunda herhangi bir önerimiz de bulunmadÄ±. Ancak AnkaralÄ±lar 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak büyük hizmetler sunan bu ÅŸahsiyeti tekrar belediye baÅŸkanÄ± olarak görme arzusunu her partiye ulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olabilirler. Bize de ulaÅŸtÄ±rdÄ±lar. MHP'den gönül rÄ±zasÄ±yla 'Ben belediye baÅŸkanÄ± adayÄ± olmak istiyorum' diyorsa bu hayÄ±rlÄ± bir konudur ve MHP'ye ÅŸeref kazandÄ±rÄ±r.”

'OLGUN DÖNEMÄ° BEKLEMEK DAHA HAYIRLI OLUR'

Devlet Bahçeli, Meclis'te verilen emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarla ilgili önergeye MHP'nin önce destek vermesi sonra bu desteÄŸini geri çekmesinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Muhalefet partileriyle aynÄ± konum içerisinde bulunmamaya dikkat ediyoruz. CHP, HDP ve Ä°P partisiyle bir arada görünmek istemiyoruz. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nin yerine parlamenter sisteme dönüÅŸ için siyasi faaliyet gösteriyorlar. OnlarÄ±n bu duruÅŸunu MHP olarak benimsemiyoruz. Emeklilik MHP'nin seçim beyannamesinde olan konudur. Bu konuyla ilgili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ön hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± olmuÅŸtur. Ancak 700 milyara ulaÅŸan meblaÄŸÄ± karÅŸÄ±layabilecek durum için de Ä±srarcÄ± olmamak, olgun dönemi beklemek daha hayÄ±rlÄ± olur kanaatindeyiz. Bir önerge verilmiÅŸtir. Ama Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± açÄ±lmasÄ± konusunda MHP görüÅŸlerini saklÄ± tutmak suretiyle gerek duymamÄ±ÅŸ ve çekimser oy kullanmÄ±ÅŸtÄ±r.”

'Ä°STANBUL'DA SÜRPRÄ°ZÄ°MÄ°Z OLABÄ°LÄ°R'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde Ä°stanbul'dan kimi aday göstereceklerine iliÅŸkin soruya ise ÅŸöyle cevap verdi:

“Daha önce Ä°stanbul'la alakalÄ± biz aday göstermeyeceÄŸimizi ifade ettik. 'Cumhur Ä°ttifakÄ± devam ediyor, yerel ittifakta yokuz' diyoruz. MHP her ilde, her seçim çevresinde kendi adaylarÄ±yla seçime girme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°stanbul'da da bir sürprizimiz olabilir. Ä°leriki günleri beklemek lazÄ±m.”

GÖKÇEK'TEN YANIT: BENÄ° Ä°NANILMAZ ÅžEKÄ°LDE ONORE ETTÄ°

Eski Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, Bahçeli'nin açÄ±klamalarÄ±na yanÄ±t verdi. Gökçek, ''SayÄ±n Bahçeli, sözleriyle beni onore etmiÅŸtir, teÅŸekkür ediyorum'' dedi.

Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mda bulunan Gökçek, "SayÄ±n Bahçeli, Türkiye'nin baÅŸÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± her anda, ülkenin düze çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda anahtar rolü oynamÄ±ÅŸ bir vatanseverdir... SayÄ±n Bahçeli, sözleriyle beni inanÄ±lmaz ÅŸekilde onore etmiÅŸtir... Sözleri bana ÅŸeref vermiÅŸtir... TeÅŸekkür ediyorum..." ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

SAYIN BAHÇELÄ°,

TÜRKÄ°YE’NÄ°N BAÅžI SIKIÅžTIÄžI

HER ANDA,

ÜLKENÄ°N DÜZE ÇIKIÅžINDA ANAHTAR ROLÜ OYNAMIÅž

BÄ°R VATANSEVERDÄ°R...



SAYIN BAHÇELÄ°,

SÖZLERÄ°YLE BENÄ° Ä°NANILMAZ ÅžEKÄ°LDE ONORE ETMÄ°ÅžTÄ°R...

SÖZLERÄ° BANA ÅžEREF VERMÄ°ÅžTÄ°R...

TEÅžEKKÜR EDÄ°YORUM... pic.twitter.com/TFQQ084Saq — Ä°brahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 29 Ekim 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 17:46

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