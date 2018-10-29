Yunanistanâ€™da liseli genÃ§lerin protestolarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Yunanistan'da Ã¶ÄŸrencilerin Ã¼niversiteye giriÅŸ sÄ±navÄ±yla ilgili deÄŸiÅŸikliÄŸe dÃ¶nÃ¼k protestolarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Yunanistan'da üniversite giriÅŸi sÄ±navÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan deÄŸiÅŸiklere karÅŸÄ± geçtiÄŸimiz hafta EÄŸitim ve Din Ä°ÅŸleri BakanÄ± Kostas Gavroglu'nun makamÄ±nÄ± iÅŸgal eden lise öÄŸrencileri eylemlerini sürdürüyor.

BaÅŸkent Atina'da yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etmek için bir araya gelen öÄŸrencilere polis saldÄ±rdÄ±. ÇoÄŸunluÄŸunu liseli öÄŸrencilerin oluÅŸturduÄŸu binlerce genç ortaöÄŸretimdeki sorunlarÄ± ve üniversiteye giriÅŸ sÄ±navlarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik öngören yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto etmek üzere meclis binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Sintagma Meydan'Ä±nda toplandÄ±.

YoÄŸun güvenlik önlemleri altÄ±nda gerçekleÅŸen protesto sÄ±rasÄ±nda Yunan polisi öÄŸrencilere göz yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve ses bombalarÄ±yla saldÄ±rdÄ±. SaldÄ±rÄ± üzerine baÅŸlayan çatÄ±ÅŸma nedeniyle çevredeki maÄŸazalarda hasar oluÅŸtu.

Geçen hafta, yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto eden bir grup öÄŸrenci Yunanistan EÄŸitim ve Din Ä°ÅŸleri BakanÄ± Kostas Gavroglu'nun ofisini basarak iÅŸgal eyleminde bulunmuÅŸtu. (Atina/AA)

Yunanistan'da liseliler EÄŸitim BakanÄ±nÄ±n makamÄ±nÄ± bastÄ±

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