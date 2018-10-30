İşçiler kendi gazetesine sahip çıkmalı

Bir Grup Star Rafineri İşçisi

İzmir

Star rafineri işçileri neden Evrensel'e sahip çıkmalı? Kuşkusuz ki sahip çıkılmasının en önemli sebebi, Evrensel'in işçilerin yanında olan bir gazete değil, işçilerin kendi gazetesi, kendi kürsüsü olmasından dolayı. Bizim sınıfımızın gazetesidir. Bu gazeteyi çok yakından tanıyoruz. Türkiye'nin her köşesinde çıkan işçi haberlerinden biliyoruz. Büyük bir işçi havzası olan Aliağa bölgesinde onlarca fabrikada çıkan haberlerden biliyoruz. Takip ettiği iş cinayetlerinden, yaşanan kazalardan, grevlerden, işçi eylemlerinden, nerede bir işçi kıpırtısı ya da sorunu olsa, hemen oraya koşar takipçisi olur, oradan biliriz.

Star Rafineri başladığı günden bugüne, daima işçilerin yanında olmuş ve en ufak bir hak kaybından, yaşadığı toplu yemek zehirlenmesine kadar her konuyu takip edip sayfalarına taşımıştır. Star işçilerinin sorunlarını mektuplarla dile getirmiş kendi üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmiştir.

Hiç yabancı değil bize, tanıdığımız bir yüz, sıcaklığı hep içimizde olan, güven veren gazetedir. Bizim gazetemizdir.

‘FIRTINAYA KARŞI YÜRÜYEN GAZETE’

Başka gazeter yok mu? Var tabi ki ama bizi değil patronları gören, onların haberlerini yapan, falanca şirket şu kadar yatırım yaptı, falanca şirket bu kadar para kazandı diye onların çıkarlarına hizmet eden gazetelerdir. Bunun için hiçbir zaman ekonomik sorun yaşamayan, sermayenin arkasında olduğu patron gazeteleridir. Bu düzende, bu gazetelerin hiçbir zaman ekonomik sorunu olmayacak.

Ama bizim gazetemiz başka bir yayın çizgisi izliyor. Yoksuldan, işçiden, emekçiden yana haber yapıyor. Bunun için gücünü sermayeden değil, işçiden, emekçiden alıyor. İşte tam böyle bir virajda kazasız geçmemiz lazım. Nasıl sermaye kendi gazetelerine sahip çıkıyorsa, biz de kendi gazatemize sahip çıkmalıyız. Çünkü evrensel fırtınaya karşı yürüyen bir gazetedir.

Şimdi şunu diyoruz, Star işçilerinin yanında olan ve en zor zamanında bizi yalnız bırakmayan gazeteye, gazetemize sahip çıkmamız gerekiyor. Biz de bir grup arkadaş olarak krizden, en az bizim kadar etkilenen Evrensel ile dayanışma içinde olmamız gerektiğini düşündük ve bunun için elimizden geleni yapacağız. İşçiler olarak nasıl ki sorunlarımıza karşı bir araya gelmemiz gerekiyorsa dayanışma için de bir araya gelmeliyiz.