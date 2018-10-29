Ä°srailâ€™in hava saldÄ±rÄ±sÄ± 3 Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Ä°srailâ€™in abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

Ä°srail, Gazze’nin güneydoÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda hava saldÄ±rÄ±sÄ± gerçekleÅŸtirdi. SaldÄ±rÄ±da, 12 ila 14 yaÅŸlarÄ±nda 3 Filistinli çocuk yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirdi. Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü EÅŸref Kudra tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre ilk yardÄ±m ekiplerinin çocuklarÄ±n cansÄ±z bedenlerini bombalanan sÄ±nÄ±r bölgesinden kaldÄ±rarak Åžüheda el-Aksa Hastanesi’ne nakletti.

Ä°srail ordusu tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada ise “Gazze ile Ä°srail arasÄ±ndaki tel örgüler bölgesinde 3 Filistinli gençten oluÅŸan bir grubun hava saldÄ±rÄ±sÄ±yla hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±” ifadesi kullanÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada, “Gençlerin söz konusu bölgede oyalandÄ±klarÄ± ve patlayÄ±cÄ± madde yerleÅŸtirme çabasÄ±nda olduklarÄ±” iddia edildi.

ARKADAÅžLARINI ANDILAR

Öte yandan Gazze Åžeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki kaynaklardan alÄ±nan bilgiye göre, olayÄ±n olduÄŸu bölgeye Ä°sraillilere ait çok sayÄ±da askeri araç giriÅŸi gerçekleÅŸirken, savaÅŸ uçaklarÄ± bölge üzerinde yoÄŸun uçuÅŸlar yaptÄ±.

Ä°srail’in abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±na düzenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren çocuklardan Halit Bessam Ebu Sait (14), Deyir el-Belah kentindeki Bilal Bin Rebbah Ortaokulunda, arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan anÄ±ldÄ±.

26 FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ°YÄ° GÖZALTINA ALDI

Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, BatÄ± Åžeria’nÄ±n çeÅŸitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda “terör eylemlerine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±” iddiasÄ±yla 26 Filistinli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AçÄ±klamada ayrÄ±ca gözaltÄ±na alÄ±nan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltÄ± merkezine sevk edildiÄŸi belirtildi.Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu Kudüs’te sÄ±k sÄ±k evlere baskÄ±n düzenleyen Ä°srail güçleri, çeÅŸitli iddialarla Filistinlileri gözaltÄ±na alÄ±yor.

Filistin resmi kaynaklarÄ±na göre, Ä°srail hapishanelerinde yaklaÅŸÄ±k 6 bin 500 Filistinli bulunuyor. Ä°srail, “idari tutukluluk” adÄ±nÄ± verdiÄŸi uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalÄ± olarak 1 ila 6 ay alÄ±koyabiliyor. Tutuklunun, “Ä°srail’in güvenliÄŸi için tehlike teÅŸkil ettiÄŸine” karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadÄ±nda bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yÄ±la kadar uzatabiliyor. (AA)

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