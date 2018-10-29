NeÅŸe KarabÃ¶cek: ErdoÄŸan Ã§ok ÅŸey yaptÄ±, bunu kimse sarsmaya kalkmasÄ±n

NeÅŸe KarabÃ¶cek Sabah gazetesine rÃ¶portaj verdi, ErdoÄŸan'Ä± Ã¶vdÃ¼ ve TRT MÃ¼zik gibi bir kanalda mÃ¼zik programÄ± yapmak istediÄŸini sÃ¶yledi.

Sabah Gazetesine röportaj vererek ‘ErdoÄŸan öven ünlüler’de bu hafta NeÅŸe Karaböcek vardÄ±.

SanatçÄ± NeÅŸe Karaböcek, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Türkiye için çok ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸünü dile getirerek “Bunu kimse sarsmaya kalkmasÄ±n" ifadesini kullandÄ±. Karaböcek ardÄ±ndan da TRT Müzik gibi bir kanalda müzik programÄ± yapmak istediÄŸini dile getirdi.

Sabah Gazetesinden Tuba KalçÄ±k’Ä±n röportajÄ±ndan öne çÄ±kan bölümler ÅŸöyle:

Türkiye'deki geliÅŸimi nasÄ±l buluyorsunuz?

SayÄ±n ErdoÄŸan ülkemiz için çok ÅŸey yaptÄ±. Türkiye gerçekten de son yÄ±llarda büyük bir ilerleme kaydetti, bunu kimse sarsmaya kalkmasÄ±n.

UlaÅŸÄ±m, iletiÅŸim hiçbir ülkeden geri deÄŸil. Fakat beni asÄ±l memnun eden, topluma sunulan sosyal hizmetlerin üst düzeyde olmasÄ±... ÖrneÄŸin; bugün devlet hastaneleri, pahalÄ± özel hastaneler kadar modern donanÄ±mlÄ±.

SaÄŸlÄ±k sisteminde bazÄ± yönlerimizle Amerika'dan daha ilerideyiz. Cumhuriyetten beri Türkiye hiç gerilemedi, artan bir hÄ±zla ilerliyor. Türkiye dünyada artÄ±k hem daha tanÄ±nÄ±r, hem de daha güçlü bir ülke konumuna geldi.

Türkiye'nin nereden nereye geldiÄŸiyle ilgili bir anÄ±m daha var. GeçtiÄŸimiz günlerde Zigana tüneliyle ilgili bir haber izledim. 15-16 yaÅŸÄ±ndayken turnede Zigana'dan otobüsle geçiyorduk.

KÄ±ÅŸtÄ±, kar vardÄ±. Bir taraf uçurum, diÄŸer taraf daÄŸ. Otobüs bozuldu. O daracÄ±k yolda kaldÄ±k. Uçurumun dibinde kurtlar dolaÅŸÄ±yor. Donma tehlikesi geçirirken kurtarÄ±ldÄ±k. Åžimdi Zigana Tüneli'ni görünce sevindim, o korku dolu yolu geçenler bu tünelin deÄŸerini bilir.

Söz sayÄ±n ErdoÄŸan'dan açÄ±lmÄ±ÅŸken; kendisinin beni mutlu eden bir yönü de sanata ve sanatçÄ±lara çok deÄŸer vermesi.

Rahmetli Turgut Özal da kÄ±ymet verirdi. Telif haklarÄ±mÄ±zÄ± korumak için bandrol uygulamasÄ± önerimi götürdüÄŸümde onu tanÄ±yÄ±p sevdim. Önerimi kabul etti, yasalaÅŸtÄ±rdÄ± ve müzik üreticilerinden kitap yayÄ±nevlerine kadar telif haklarÄ±nÄ± korumaya baÅŸladÄ±.

Yeni proje var mÄ±?

Müzik programÄ± yapmak istiyorum. Devlet kanalÄ±mÄ±z TRT, müziÄŸimize en çok yer veren ve onu sevdirmeye çalÄ±ÅŸan kanal. TRT Müzik gibi bir kanalda, sanatçÄ± arkadaÅŸlarÄ±mla düetler yapabileceÄŸim, solo ÅŸarkÄ±lar söyleyebileceÄŸim ve sohbet edebileceÄŸim bir müzik programÄ± yapmak istiyorum. (HABER MERKEZÄ°)

Ne sÃ¶yledim sana ki vurdun kapÄ±yÄ± gittin

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