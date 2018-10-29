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BrÃ¼ksel HavalimanÄ±'nda grev sÃ¼rÃ¼yor
BrÃ¼ksel Zaventem HavalimanÄ±'nda bagaj yÃ¼kleyen iÅŸÃ§ilerin Ã¼cret artÄ±ÅŸÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± grev sÃ¼rÃ¼yor.
Brüksel Zaventem HavalimanÄ±'nda bagajlarÄ± yükleyen firma çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ücret ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle cuma günü baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± grev sürüyor. Belçika yerel basÄ±nÄ±, bagaj hizmetleri sunan Aviapartner ÅŸirketi çalÄ±ÅŸanlarÄ±yla grevi sonlandÄ±rmak için hafta sonu yürütülen müzakerelerin sonuç vermediÄŸini duyurdu. Etkili olan grev nedeniyle planlanan 630 uçuÅŸun 130'unun iptal edildi.
Cuma günü yapÄ±lan açÄ±klamada, Aviapartner'in, Brüksel uçuÅŸu gerçekleÅŸtiren 29 hava yolu firmasÄ±na bagaj hizmeti verdiÄŸi belirtilerek, söz konusu grev nedeniyle 100 seferin iptal edildiÄŸi kaydedilmiÅŸti. Grev, Belçika'da 1 hafta sürecek okul tatilinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± güne denk gelmiÅŸti.
Brüksel Zaventem HavalimanÄ±'nda hava yolu firmalarÄ±, Swissport veya Aviapartner'le çalÄ±ÅŸÄ±yor. Geçen yÄ±l 2 ÅŸirket de farklÄ± zamanlarda greve gitmiÅŸti. (Brüksel/AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 15:44
BrÃ¼ksel HavalimanÄ±'nda grev: Ãœcret ve Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸularÄ± iyileÅŸtirilsin