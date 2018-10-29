GÃ¶beklitepeâ€™yi yogayla selamladÄ±lar

12 bin yÄ±llÄ±k ibadet merkezi GÃ¶beklitepe, hafta sonunda yoga yapanlara ev sahipliÄŸi yaptÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) kalÄ±cÄ± miras listesinde yer alan 12 bin yÄ±llÄ±k ibadet merkezi Göbeklitepe, hafta sonunda yoga yapanlara ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Türkiye’nin birçok kentinden ve Avrupa’dan gelen turistler, yoga eÄŸitmeni Seda BaÄŸcan’la Kundalini YogasÄ± yaptÄ±.

Urfa’nÄ±n 12 kilometre kuzey batÄ±sÄ±na düÅŸen XerabreÅŸk (Örencik) mahallesi kÄ±rsalÄ±ndaki Göbeklitepe’nin tarihi havasÄ±nÄ± soluyan yogacÄ±lara, o esnada tarihi bölgeyi gezen UrfalÄ±lar da eÅŸlik etti.

UzakdoÄŸu felsefesinin ürünü olan yoganÄ±n Kundalini ÅŸeklinin zihinsel ve duygusal özgürleÅŸmeyi amaçladÄ±ÄŸÄ± belirtildi. (Urfa/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 15:11

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