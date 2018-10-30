2018-2019 Eğitim Öğretim yılında açılan Solhan Atatürk Ortaokulu öğretmenleri, okullarındaki 620 öğrencinin faydalanması için “Okuduğunuzu gönderin biz de okuyalım” sloganıyla kitap kampanyası başlattı. Kampanyayı başlatan öğretmenlerden Ersin Erce, “Yeni açılan okulumuzda kütüphane için ayrılmış bir bölüm var fakat içinde ne raf ne de kitap var. Bu nedenle Türkiye genelinde böyle bir kampanya başlatmaya karar verdik. Herkesten 10-14 yaş arası öğrencilerimiz için çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere yardımcı olup bu kampanyamıza destek vermelerini ve kitap göndermelerini talep ediyoruz” dedi. Erce, başlattıkları kampanya kapsamında vakıflar, dernekler, okullar, belediyeler ve kaymakamlıklardan kitaplar geldiğini ancak yeterli olmadığını kaydetti. Bingöl’deki okula kitap göndermek isteyen okuyucularımız işin adres şu şekilde: Solhan Atatürk Ortaokulu Solhan/Bingöl. (İstanbul/EVRENSEL)