Kuşlar dünya için can yeleği

Kuşların gözlemlenmesinin, yaban hayatı izleyicilerine haz vermesinin ötesine geçen faydaları var. Kuşlar, biyoçeşitliğin göstergesi ve dünya sağlığının termometresidir. cinconoticias.com’da yayınlanan bir habere göre İspanyol Kuş Bilim Derneği (SEO) bu konuda bu türlerin yuvalandığı, beslendiği ve ürettiği alanların korunması ve geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmeden iklim değişikliğine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

EVREN İÇİN CAN YELEĞİ

SEO’ya göre tüylü türler, dünyadaki biyoçeşitliğin yüzde 80’ini oluşturuyor; bu nedenle evren için bir can yeleği işlevini taşıyor.

Bu hayvanlar çevredeki değişikliklere karşı çok hassas olduklarından, göç eden ve geleneksel mekanlarını terk eden kuşları gözlemlemek ciddi bir şeylerin olduğuna dair bir uyarı olarak algılanmalıdır.

(Fotoğraf: Pixabay)

İspanyol yerli kuşların daha soğuk yer arayışıyla kuzeye göç etmesi gerçeği ya da İber Yarımadasında çöl türlerinin üremesi endişe verici. SEO yönetim kurulu üyesi Asuncion Ruiz, “Kuşlar Günü” vesilesiyle yayınlanan bir makalesinde keklik, serçe ve örümcek kuşlarının gözlemlenmesinde yaşanan düşüşün bu sorunun göstergesi olduğunu söylüyor.

Ruiz, “kuşlar yıllardır iklim değişikliği riskleri ve biyoçeşitliği hızla kaybettiğimiz konusunda bizi uyarıyor” dedi ve ekledi: “Bu fenomen ‘altıncı yok oluş’ diye isimlendiriliyor.” Bu duruma karşı durmak için, kuşları ve çevrelerini korumalı, yeşile yönelik iş alanlarını ve kırsal kalkınmayı teşvik etmeliyiz.

KUŞ KATALOĞU VE KONTROLÜ

SEO, kuş gözlemlemenin Avrupa Birliği’nde yaşam kalitesini ölçmekte bir unsur olarak Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) kapsamında yer aldığını, bunun da istihdam ve enerji harcaması rakamları kadar önemli olduğunu bildirdi.

30 Eylül’de Avrupa ve Asya’da kutlanan Kuş Günü’nün otuzuncu yılında, SEO, kuş gözlemcilerine, kuş türlerini sayma ve E-kuş gibi mobil kayıt ve kataloglama uygulamalarını kullanma çağrısı yaptı. Bu basit eylem, yalnızca İspanya’da, 20 yılda sayıları yüzde 15 azalan serçeler gibi türlerin kurtarılmasına yardımcı olacaktır.

Tarih boyunca kanatlı hayvanlar, zenginlikle ilgili efsaneler ve mitosların baş kahramanları olmuştur. Bu çok normal. Kuş gözlemciliği kadar basit bir eylem, bize çok değerli bilgiler verebilir. (HABER MERKEZİ)